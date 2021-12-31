Не всякий папір безпечний: лікар оцінив шкоду від з'їдання записки з бажанням під бій курантів

Головне — обирати якісний папір

Одна з найпоширеніших новорічних традицій — це з'їдання паперу із написаним на ньому найзаповітнішим бажанням під бій курантів. Дехто спалює папірець та кидає попіл в келих із шампанських, а хтось просто ковтає записку цілою та запиває ігристим. Але чи безпечно це? Лікар оцінив вже звичну традицію новорічної ночі під медичним кутом та прийшов до висновку, що небезпеки здоров'ю така звичка не несе.

Як повідомляє портал РІА Новости, посилаючись на інформацію лікаря Андрія Тяжельникова, з'їдений під бій курантів папірець із новорічною мрією здоров'ю не зашкодить.

При цьому фахівець наголосив, що папір для написання бажання краще обрати заздалегідь, адже він має бути якісним і бажано — без зайвих барвників.

За словами Тяжельникова, попри те, що папір не є їстівним продуктом, в такій кількості він шкоди здоров'ю не спричинить. Найголовніше — це, щоб загадане бажання все ж здійснилося, і людина, яка про нього так сильно мріяла, що готова була з'їсти цей символ, запиваючи його спиртним, не отримала психологічну травму.

Для написання новорічної записки лікар порадив використати маленький незабарвлений шмат паперу та простий олівець, адже в кольорових ручках можуть міститися шкідливі барвники.

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