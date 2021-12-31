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У ВООЗ очікують на появу нових штамів коронавірусу в 2022 році, але є і хороші новини

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Гостра стадія пандемії може закінчитися у 2022 році
Гостра стадія пандемії може закінчитися у 2022 році

ВООЗ планує до літа закінчити вакцинацію 70% населення Землі.

Всесвітня організація охорони здоров’я очікує, що незабаром світ зіткнеться з новими штамами коронавірусу і не виключає, що вони будуть стійкими до сучасних вакцин.

Про це заявив голова ВООЗ Тедрос Адхан Гебрейєсус.

Він наголошує, що у такому разі виробникам доведеться розробляти нові препарати для боротьби з поширенням інфекції. Крім того, голова організації не відкидає, що вакцин на всіх не вистачить.

Водночас він каже, що зберігає оптимізм і переконаний, що вже у 2022 році людство пройде гостру стадію пандемії та зможе сфокусувати увагу на посиленні безпеки охорони здоров’я.

Варто зазначити, що у ВООЗ очікують, що 70% населення Землі пройде повний курс імунізації від коронавірусу до літа 2022 року.

Як повідомлялося раніше, європейські вчені виявили, що новий штам "Омікрон" найчастіше протікає у набагато легшій формі, ніж "Дельта". Через більшу заразність нового штаму все ще багато людей потрапляють до лікарень, проте терміни госпіталізації скоротилися з тижнів до лічених днів. Крім того, дедалі менше пацієнтів вимагають підключення до ШВЛ.

Однак у Британії висловлюють припущення, що для збереження імунітету повторну вакцинацію треба проводити щороку.

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Теги:
#ВООЗ #Коронавірус #Тедрос Адханом Гебрейесус #Covid-19
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