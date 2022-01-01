Перепив енергетиків: у Росії 18-річний хлопець потрапив до лікарні з інфарктом

Енергетичні напої довели молодого росіянина до інфаркту.

У Росії днями 18-річний хлопець потрапив до лікарні з інфарктом, причиною якого стало зловживання енергетичними напоями.

Про це проінформувала пресслужба відділу кардіології Крайової клінічної лікарні №1 у Краснодарі.

Зазначається, що юного пацієнта доправили до лікарні лікарі "швидкої" зі скаргами на біль у серці. Опис симптомів вказували на інфаркт міокарда, проте оскільки ця хвороба притаманна людям старшого віку, лікарі вирішили провести додаткові перевірки.

Результати ЕКГ підтвердили діагноз.

Лікарям хлопець розповів, що тривалий час уживав енергетики.

Пізніше було встановлено, що кофеїн, що міститься у напоях, призвів до спазму судин. Тепер на пацієнта чекає тривале відновлення.

Зазначається, що цей випадок не поодинокий і раніше цього року на лікарняному ліжку з аналогічними проблемами опинився 21-річний хлопець.

Новина вже розлетілася мережею, а коментатори висловили свою думку про те, що сталося, згадавши й численну нав’язливу рекламу енергетиків у популярних блогерів.

Як відомо, період новорічних свят у багатьох людей супроводжується багатим вживанням алкогольних напоїв. Раніше "Телеграф" писав про те, що варто робити, якщо алкогольної інтоксикації уникнути не вдалося.