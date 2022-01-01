Рус

Перепив енергетиків: у Росії 18-річний хлопець потрапив до лікарні з інфарктом

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
48
Подібний випадок не одиничний у практиці лікарів
Подібний випадок не одиничний у практиці лікарів

Енергетичні напої довели молодого росіянина до інфаркту.

У Росії днями 18-річний хлопець потрапив до лікарні з інфарктом, причиною якого стало зловживання енергетичними напоями.

Про це проінформувала пресслужба відділу кардіології Крайової клінічної лікарні №1 у Краснодарі.

Зазначається, що юного пацієнта доправили до лікарні лікарі "швидкої" зі скаргами на біль у серці. Опис симптомів вказували на інфаркт міокарда, проте оскільки ця хвороба притаманна людям старшого віку, лікарі вирішили провести додаткові перевірки.

Результати ЕКГ підтвердили діагноз.

Лікарям хлопець розповів, що тривалий час уживав енергетики.

Пізніше було встановлено, що кофеїн, що міститься у напоях, призвів до спазму судин. Тепер на пацієнта чекає тривале відновлення.

Зазначається, що цей випадок не поодинокий і раніше цього року на лікарняному ліжку з аналогічними проблемами опинився 21-річний хлопець.

Новина вже розлетілася мережею, а коментатори висловили свою думку про те, що сталося, згадавши й численну нав’язливу рекламу енергетиків у популярних блогерів.

Як відомо, період новорічних свят у багатьох людей супроводжується багатим вживанням алкогольних напоїв. Раніше "Телеграф" писав про те, що варто робити, якщо алкогольної інтоксикації уникнути не вдалося.

Info Icon

Важливо: будь-яка інформація медичної тематики, розміщена на сайті Телеграф, носить інформаційний характер і не являється рекомендацією.
Застосування будь-яких медичних препаратів повинно бути узгоджене з лікарем.

Теги:
#Росія #Інфаркт #Енергетики
Володимир Зеленський
Україна
Зеленський пообіцяв закінчити війну на Донбасі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Зеленський пообіцяв закінчити війну на Донбасі
Дата публікації
Категорія
ГБР отримало нового главу
Зеленський призначив нового директора ДБР: хто ним став
Дата публікації
Категорія
Уряд заборонив піднімати націнку на батони вище 10%
В Україні почали регулювати ціни на хліб та олію: подробиці
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський під час звернення на Новий 2021 рік
Новорічне привітання президента Зеленського (відео)
Дата публікації
Категорія
Дмитро Куліба та Світлана Павелецька
Голову МЗС України зняли у компанії ефектної блондинки: хто вона (відео)