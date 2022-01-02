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"Омікрон" викличе в Україні нову хвилю COVID-19: у МОЗ назвали терміни

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Вводити локдаун поки не планують, стверджує Кузін Новина оновлена 02 січня 2022, 09:46
Вводити локдаун поки не планують, стверджує Кузін

Станом на 30 грудня офіційно "омікрон" підхопили всього шестеро українців.

Вже з другої половини січня українцям слід бути готовим до збільшення кількості ковідних хворих. До лютого їхня численність зросте ще більше, спровокувавши нову хвилю COVID-19. Причина — у поширенні "Омікрон"-варіанту коронавірусу.

Такі прогнози пролунали від головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна в інтерв’ю "Суспільному".

Чого чекати?

За словами Кузіна, українці все ще оговтуються від наслідків попереднього спалаху, який викликав "дельта"-варіант коронавірусу. І хоча "Омікрон", здебільшого, протікає набагато легше, показник захворюваності все одно збільшиться.

Це пов’язано з клінічними особливостями штаму — він майже на третину заразніший, ніж вже згадана "Дельта". До того ж після великих свят, через які утворюються масові скупчення народу, спалах захворюваності є цілком прогнозованою справою.

Ігор Кузін також наголосив, що "омікрон"-варіант значно знижує ефективність вакцинації (навіть за повного курсу). Саме тому, вважає чиновник, українцям буде запропоновано бустерну дозу.

Як справи зараз?

Як заявляють у МОЗ, станом на 30 грудня офіційно в Україні зареєстрували лише шість випадків інфікування "Омікроном". Здебільшого захворіли люди, які бували за кордоном (ОАЕ, Німеччина та Польща). Також кілька випадків — близькі люди таких мандрівників.

Як протистояти?

Про новий всеукраїнський локдаун, пояснює Кузін, поки що не йдеться. Втім, якщо ситуація із захворюваністю стане критичною, то навіть такий варіант виключати не можна. Цікаво, що при цьому глава уряду прем’єр Денис Шмигаль стверджував, що жорстких карантинних обмежень в Україні більше не планують вводити.

Втім, згідно з прогнозами британського професора Джона Белла, такі запобіжні заходи можуть і не знадобитися. Фахівець вважає, що з приходом "Омікрону" кількість госпіталізацій із коронавірусом різко зменшиться.

Теги:
#МОЗ #Нова хвиля #Коронавірус #Головний санітарний лікар #Covid-19 #Ігор Кузин #Омікрон
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