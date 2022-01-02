Проявляються майже відразу: 8 ранніх симптомів "Омікрону", які не варто ігнорувати

Симптоми "Омікрону" більше нагадують застуду та виявляються дуже швидко.

Попри те, що попередні дослідження показують, що штам "Омікрон" менш агресивний у порівнянні зі штамом "Дельта", недооцінювати його не варто. Так вчені склали список ранніх симптомів, які вказують на те, що людина заразилася саме новим штамом.

Про це пише британське видання The Sun із посиланням на дослідження ZOE Covid Study.

Зазначається, що ці симптоми фіксують лікарі не лише у Великій Британії, а й у США та ПАР. При цьому вказується, що проявляти себе вони починають вже через два дні після інфікування.

До них відносяться:

пирхота у горлі

біль у попереку;

нежить і закладеність носа;

головний біль;

втома;

чхання;

рясне потовиділення в нічний час;

ломота у тілі.

Про ці симптоми попередив і Центр контролю та профілактики захворювань США, вказавши, що саме пирхота в горлі, втома і закладений ніс зустрічаються серед них найчастіше.

Водночас наголошується, що симптоми, які часто спостерігалися при інфікуванні більш ранніми штамами, наразі практично не зустрічаються. Зокрема до таких відноситься втрата смаку та нюху, а також лихоманка.

Професор Тім Спектор, провідний автор дослідження ZOE, вказує, що симптоми інфікування "Омікроном" стали нагадувати звичайну застуду.

Як повідомлялося раніше, штам "Дельта" вперше було виявлено у жовтні 2020 року, а "Омікрон" почав поширюватися у листопаді 2021-го.

Попри те, що новий штам вважається більш небезпечним для вакцинованих людей, лікарі повідомляють, що інфіковані переносять його у легшій формі.

Перший випадок інфікування "Омікроном" в Україні було зареєстровано 18 грудня 2021 року.