Захист від "Омікрону": бустерну дозу COVID-вакцини в Україні хочуть дозволити всім охочим

Початок ревакцинальної кампанії може припасти вже на другу половину січня

Найближчим часом в Україні стартує можливість отримати третю, бустерну дозу вакцини проти коронавірусу. Точніше рішення стане відомим після засідання членів Національної технічної групи експертів, що відбудеться 5 січня.

Такі подробиці пролунали від головного санітарного лікаря країни Ігоря Кузіна в ефірі "Українського радіо".

За словами чиновника, в Україні вже дозволено вакцинувати "бустером" людей, вік яких перевищує 60 років. Однак у планах МОЗ дозволити додаткові щеплення всім, хто цього забажає.

До такого рішення в уряді дійшли після численних досліджень вітчизняних та зарубіжних фахівців щодо поведінки "омікрон"-варіанту COVID-19. Як відомо, однією з неприємних особливостей цієї мутації є зниження ефективності захисту раніше вакцинованої людини — приблизно на 30%.

При цьому отримання ще однієї дози вакцини здатне зменшити цей вплив мінімум наполовину, що скоротить поширення хвороби.

Також Ігор Кузін додав, що готується рішення і щодо сертифікатів вакцинації. Термін їхньої дії, який зараз досягає року з моменту отримання другої дози, від бустера буде продовжено на 270 днів.

Нагадаємо, що за допомогою ревакцинації в Україні хочуть стримати ймовірний новий спалах коронавірусної хвороби. Її початок прогнозують уже на середину січня 2022 року, а найбільший пік — до лютого. Нова хвиля може прийти в країну саме через "омікрон"-варіант коронавірусу.

Також "Телеграф" називав вісім ранніх симптомів, які свідчать, що ви підхопили нову мутацію COVID-19. Також не зайвим буде знати, який симптом, що виявляється навіть за святковим столом, може свідчити про зараження "Омікроном".