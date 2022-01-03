Як схуднути без шкоди здоров’ю: дієтолог розповів, чому дієти з обмеженням жиру небезпечні

Дієтолог зазначає, що жири обов’язково мають бути в раціоні кожної людини.

Багато дівчат так хочуть мати гарну фігуру, що часто мучать себе різними дієтами та виснажливими тренуваннями, забуваючи, що все це може зашкодити здоров’ю. Дієтолог Світлана Фус, яка раніше пояснила чому багатьом не вдається схуднути, розповіла про одну з найнебезпечніших дієт.

Про це дієтолог написала на своїй сторінці в Інстаграм.

Світлана Фус зазначає, що любителі посидіти на дієтах з обмеженням жиру, або ті, що приймають "жироспалювальні" препарати забувають про користь жирів, а вона для організму колосальна. Жири допомагають клітинам нормально функціонувати, захищають усі структури життєзабезпечення, що знаходяться всередині клітини, та забезпечує її здоров’я.

З цього виходить, що при дефіциті жирів в організмі в наші клітини важко надходять мінерали і вітаміни і погано виводяться продукти їх життєдіяльності, а все це завдає шкоди для здоров’я.

⁣⁣У чому користь жирів для організму

Жири допомагають нам дихати.

Жири підтримує альвеоли у розправленому стані. ⠀⁣⁣⠀

⁣⁣Жири підтримують кількість холестерину. Якщо жирів у харчуванні не вистачає, порушується синтез тестостерону у чоловіків та естрогенів у жінок.

Раніше "Телеграф" писав, як зберегти фігуру та не зіпсувати своє травлення за час новорічних свят.