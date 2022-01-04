Корисно для серця та травлення: чому потрібно їсти чорнослив
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Американський дієтолог також вказав, що чорнослив зміцнює кістки
Вибір сухофруктів у наш час досить широкий, однак серед всього цього різноманіття є один, користь від якого значно більша за інші. Мова про чорнослив, який рятує при проблемах з кишківником, зміцнює кістки та допомагає серцю.
Про користь сушеної сливи розповів портал medfond.com.
Зазначається, що чорнослив є чудовим джерелом клітковини, яка потрібна людському організму щодня. Вона сприяє діяльності шлунково-кишкового тракту та допомагає моториці кишківника.
Невелика 100-грамова порція чорносливу містить 27 грамів клітковини — саме такою є щоденна потреба організму. Дієтологи стверджують, що при регулярному вживанні чорносливу проблем з метеоризмом, відчуттям тяжкості, болями в животі та закрепами не буде зовсім.
Крім того, що чорнослив допомагає ШКТ, він також сприяє зміцненню кісток. Це підтвердив американський дієтолог Крістофер Мор. Зокрема, у дослідженні, опублікованому в академічному журналі Osteoporosis International, йде мова про те, що вживання 5-6 штук чорносливу щодня може допомогти запобігти втраті кісткової маси.
На додаток, Мор дослідив вживання чорносливу жінками при постменопаузі й з’ясував, що сушена слива допомагає запобігти втраті мінеральної щільності кісток.
Така ж кількість чорносливу, вказує дієтолог, допомагає ще й при серцевих захворюваннях.
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