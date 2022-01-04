Рус

Корисно для серця та травлення: чому потрібно їсти чорнослив

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
3
Чорнослив багатий клітковиною, яка потрібна організму щодня
Чорнослив багатий клітковиною, яка потрібна організму щодня

Американський дієтолог також вказав, що чорнослив зміцнює кістки

Вибір сухофруктів у наш час досить широкий, однак серед всього цього різноманіття є один, користь від якого значно більша за інші. Мова про чорнослив, який рятує при проблемах з кишківником, зміцнює кістки та допомагає серцю.

Про користь сушеної сливи розповів портал medfond.com.

Зазначається, що чорнослив є чудовим джерелом клітковини, яка потрібна людському організму щодня. Вона сприяє діяльності шлунково-кишкового тракту та допомагає моториці кишківника.

Невелика 100-грамова порція чорносливу містить 27 грамів клітковини — саме такою є щоденна потреба організму. Дієтологи стверджують, що при регулярному вживанні чорносливу проблем з метеоризмом, відчуттям тяжкості, болями в животі та закрепами не буде зовсім.

Крім того, що чорнослив допомагає ШКТ, він також сприяє зміцненню кісток. Це підтвердив американський дієтолог Крістофер Мор. Зокрема, у дослідженні, опублікованому в академічному журналі Osteoporosis International, йде мова про те, що вживання 5-6 штук чорносливу щодня може допомогти запобігти втраті кісткової маси.

На додаток, Мор дослідив вживання чорносливу жінками при постменопаузі й з’ясував, що сушена слива допомагає запобігти втраті мінеральної щільності кісток.

Така ж кількість чорносливу, вказує дієтолог, допомагає ще й при серцевих захворюваннях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чим корисне вживання гранату та при яких хворобах він допомагає.

Теги:
#Дієтолог #Правильне харчування #Користь #Чорнослив
Євгена Лавренчука було затримано в Італії
Україна
Українського режисера в Італії посадили до СІЗО через Росію: що відомо про його долю
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Євгена Лавренчука було затримано в Італії
Українського режисера в Італії посадили до СІЗО через Росію: що відомо про його долю
Дата публікації
Категорія
Як виявилося, деякі люди прийшли на зйомку не на запрошення, а через наказ
Українці з гнівом накинулися на Героя України, який засвітився на новорічному привітанні Зеленського: думки у мережі розділилися
Дата публікації
Категорія
Слідчі розглядають кілька версій
На Донеччині знайшли мертвим молодого солдата: серед версій розглядають убивство
Дата публікації
Категорія
Роман Цимбалюк пропрацював у Москві 10 років
"Знищать, як скажених псів": останній український кореспондент залишив РФ після погроз
Дата публікації
Категорія
Скільки українці братимуть хліб у 2022 році
Дешевому хлібу бути? Кабмін придумав, як уникнути подорожчання продуктів