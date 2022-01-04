Обійшов "Дельту" втричі: у світі з'явився новий штам коронавірусу з максимальною кількістю мутацій

Вже зафіксовано 12 випадків інфікування

На півдні Франції виявили ще один, дотепер невідомий, штам коронавірусу "IHU", який налічує в собі найбільшу кількість мутацій серед вже відомих світу штамів — "Омыкрону" та "Дельти".

Як повідомляє видання Medrxiv, нова мутація коронавірусної хвороби камерунського походження вже виявлена у 12 жителів Франції, серед яких є діти.

Згідно з попередніми даними, оновлений "IHU" має 46 нових мутацій та 37 делецій (структурних мутацій, при яких знищується окрема частка хромосоми або навіть послідовність ДНК).

Перший випадок мутації було зафіксовано у пацієнта, який пройшов увесь курс вакцинації. Чоловік повернувся до Камеруну після подорожі у листопаді 2021 року, а щеплення йому були зроблені за три дні до поїздки.

Зазначається, що симптоми хвороби у нього були легкими, схожими за ознаками на застуду.

Після цього випадку лікарі зафіксували ще вісім випадків захворювання на "IHU".

Якщо говорити про небезпечність оновленої мутації, то поки що ніяких заяв вчені не роблять, адже жодних досліджень ще проведено не було.

Відзначимо також, що якщо порівняти нововиявлений штам коронавірусної хвороби із вже відомим "Омікроном", то останній налічує в собі 32 мутації, які вчені умовно ділять на три групи:

окремі мутації відповідають за більш чіпку реакцію на людські рецептори, про що говорить сильна заразність "Омікрону", зв'язуватися з людським рецептором ACE2;

кілька з них відповідають за злиття та проникнення вірусу у здорові клітини,

інші ускладнюють розпізнавання вірусу та дозволяють йому ухилятися від антитіл.

Що стосується найнебезпечнішого штаму коронавірусу "Дельти", то він містить до 17 мутацій, які спричиняють зміни в амінокислотних послідовностях білків, що він кодує.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у чому відмінність мутованих видів коронавірусу "Омікрону" та "Дельти" та яку небезпеку несуть в собі ці штами.