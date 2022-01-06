Діти, що народилися під час пандемії, відстають у розвитку: нове дослідження

Зміни у розвитку дітей помічені незначні, але вони потребують подальших досліджень

Вчені США дійшли висновку, що пандемія коронавірусу вплинула на розвиток дітей, які народилися у період її течії. Зокрема, показники соціальних та моторних навичок 6-місячних немовлят, які з’явилися на світ за перший рік пандемії, виявилися нижчими, ніж у дітей, що народилися до пандемії.

Як передає Medical Press, такий висновок медики зробили, дослідивши дані 255 немовлят, які народилися в одній із лікарень Нью-Йорка з березня по грудень 2020 року. Оцінювалися такі аспекти розвитку дитини як спілкування, велика та дрібна моторика, розв'язання проблем та соціальні навички.

Читайте також: Категорія Новини США У США заявили про небезпеку інсультів у дітей після штаму "Омікрон": що відомо Попередній штам "Дельта" спричинив рекордне зараження коронавірусом серед дітей. При цьому нова мутація "Омікрон" може стати ще небезпечнішою, вважають медики.

Вчені намагалися з’ясувати, як коронавірус у вагітних жінок може вплинути на нервову систему дитини, проте здивувалися результатам. З’ясувалося, що у немовлят, мами яких хворіли на вагітність коронавірусом, проблеми були не з нервовою системою, а в рухових та соціальних навичках.

"Ми були здивовані, виявивши, що абсолютно не було жодних сигналів, що свідчать про те, що зараження COVID-19 в утробі матері було пов’язане з порушеннями розвитку нервової системи. Швидше, перебування в утробі матері, яка переживає пандемію, було пов’язано з дещо нижчими" оцінками у таких областях, як рухові та соціальні навички, але не в інших, таких як навички спілкування чи розв'язання проблем. Результати показують, що величезна кількість стресу, який зазнавали вагітні матері в ці безпрецедентні часи, можливо, зіграла свою роль", — повідомив доктор Дані Думітріу, який проводив дослідження.

Лікар додав, що хоч зміни у розвитку дітей помічені лише невеликі, проте це все одно потребує подальших вивчень та уваги. Оскільки надалі це може вплинути на здоров’я населення, як фіксували за інших пандемій та стихійних лих.

Зазначимо, що це дослідження зовсім не означає, що у майбутньому діти, народжені пандемію, будуть слабкими. Це лише рання стадія розвитку та є багато можливостей покращити показники дітей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у світі виявили новий вірус під назвою "Флурона" і він уже наближається до України. Вчені кажуть, що "Флурона" є особливо небезпечною для осіб із груп ризику, а медична система багатьох країн може просто не витримати навантаження.