Дитина кашляє: як полегшити симптоми і чи потрібні сиропи

Допомогти дитині при кашлі можна і без медикаментів.

Кашель у дитини може бути симптомом різних захворювань та доцільність лікування визначає лікар. При цьому відхаркувальні сиропи при кашлі у дітей віком до 4 років не застосовуються.

Педіатр і невролог Ірина Платонова нагадує, що для дітей першого року життя сиропи можуть бути небезпечними.

Як діють відхаркувальні засоби

Основне їхнє завдання, за словами педіатра, полегшити вихід мокротиння. Але при цьому його кількість не зменшується, а навпаки, зростає. Мокрота стає рідкішою. Це може ускладнити ситуацію, оскільки в дітей віком сила з якою вони кашляють слабка.

Дитина не може повноцінно відкашлятися, мокрота накопичується, і є ймовірність швидшого приєднання бактеріальної інфекції, вважає педіатр.

Платонова розповідається, що відхаркуючі препарати на ніч — найгірший варіант, оскільки дитина кашляє, а не спить. Більшість відхаркувальних засобів призводить до довгого кашлю.

Рекомендації педіатра для полегшення стану дитини

зволоження повітря до 50-70% без використання ефірних олій (вони можуть спричинити ларингоспазм)

температура повітря 15-17 градусів

Рясне пиття

прогулянки

регулярні водні процедури.

За словами педіатра, кашель може тривати до 8 тижнів, і це нормально.

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