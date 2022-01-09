З жовтком або без: як краще вживати яйця

Усі корисні складові знаходяться у жовтку

Яйця є одним з найпоширеніших продуктів, які вживають люди. Їх додають у випічку, салати, фарш та ласують ними як самостійною стравою. Саме поєднання білка і жовтка забезпечує правильний баланс білків та жирів, але найкориснішою його частиною фахівці все ж вважають саме жовток.

Як на своїй сторінці в соцмережі повідомила фахівець з правильного харчування та нутриціолог Людмила Горбуля, яйця містять в собі вітаміни А, D, E, K, вітаміни групи B, велику кількість мінералів, а також холін. Усі вони є надзвичайно корисними для мозкової діяльності.

Під час систематичного вживання яєць в організмі людини підвищується правильний рівень холестерину, знижується ризик розвитку атеросклерозу, серцево-судинних захворювань, інсульту та навіть виникнення катаракти.

Фахівчиня запевняє, що саме жовтки містять усі корисні речовини, а також більшу частину білка, який знаходиться у продукті. Саме тому рекомендовано вживати їх повністю.

В чому користь яєць?

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