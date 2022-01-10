Підвищився відсоток одужалих: свіжа COVID-статистика на 10 січня
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Незначне зростання зафіксовано та за кількістю госпіталізованих пацієнтів
В Україні розпочинається ранок понеділка та новий робочий тиждень із 1969 нових випадків COVID-19. Така кількість хворих є одним із найнижчих за кілька останніх тижнів, а також майже на тисячу менша за показники попередньої доби.
Такою статистикою поділилися у пресслужбі МОЗ.
Зазначимо, що за попередній день "корону" встигли підтвердити у 94 дітей, а також 41 медичного працівника.
Загальні ж статистичні показники щодо України зафіксували:
- загальна кількість хворих — 1969 (напередодні — 2810);
- госпіталізованих – 1064 (перш – 840);
- перемогли ковід — 3517 (раніше — 2818);
- летальних випадків — 86 (на ранок неділі — 75).
Лідером за кількістю хворих вже котрий день поспіль залишається Київ. Тут за добу захворіло 398 людей. Також у ТОПі областей щодо поширення коронавірусу знаходяться Харківська (192), Київська (135), Львівська (130) та Одеська (113) області. Найменше захворіло на Донеччині — вісім випадків.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у світі почали реєструвати пацієнтів з незвичайним варіантом коронавірусу — "Дельтакроном". Назва лише підкреслює факт, що ця мутація означає з’єднання "Омікрона" та "Дельти".
Також ми розповідали, яке ускладнення може початися у маленьких дітей, які підхопили "омікрон"-варіант коронавірусу.
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