Підвищився відсоток одужалих: свіжа COVID-статистика на 10 січня

Незначне зростання зафіксовано та за кількістю госпіталізованих пацієнтів

В Україні розпочинається ранок понеділка та новий робочий тиждень із 1969 нових випадків COVID-19. Така кількість хворих є одним із найнижчих за кілька останніх тижнів, а також майже на тисячу менша за показники попередньої доби.

Такою статистикою поділилися у пресслужбі МОЗ.

Зазначимо, що за попередній день "корону" встигли підтвердити у 94 дітей, а також 41 медичного працівника.

Загальні ж статистичні показники щодо України зафіксували:

загальна кількість хворих — 1969 (напередодні — 2810);

(напередодні — 2810); госпіталізованих – 1064 (перш – 840);

(перш – 840); перемогли ковід — 3517 (раніше — 2818);

(раніше — 2818); летальних випадків — 86 (на ранок неділі — 75).

Лідером за кількістю хворих вже котрий день поспіль залишається Київ. Тут за добу захворіло 398 людей. Також у ТОПі областей щодо поширення коронавірусу знаходяться Харківська (192), Київська (135), Львівська (130) та Одеська (113) області. Найменше захворіло на Донеччині — вісім випадків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у світі почали реєструвати пацієнтів з незвичайним варіантом коронавірусу — "Дельтакроном". Назва лише підкреслює факт, що ця мутація означає з’єднання "Омікрона" та "Дельти".

Також ми розповідали, яке ускладнення може початися у маленьких дітей, які підхопили "омікрон"-варіант коронавірусу.