Рус

Пити чи не пити: чи можна вживати алкоголь після вакцинації

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
209
Вакцини проти різних хвороб мають різні протипоказання Новина оновлена 10 січня 2022, 17:40
Вакцини проти різних хвороб мають різні протипоказання

Після щеплень від коронавірусу пити можна, але небагато.

В Україні ударними темпами проводять вакцинацію громадян від коронавірусної хвороби COVID-19. Зараз за даними, МОЗ уже 48% дорослого населення отримали хоча б одну дозу вакцини. З огляду на те, що імунізація населення проходить і в період новорічних свят, у багатьох людей виникає питання про те, чи можна вживати алкоголь після отримання щеплень.

У лікарів немає однозначної відповіді на це питання, але МОЗ України з цього приводу каже, що не існує жодних протипоказань із цього приводу.

"Наразі немає підстав вважати, що вживання помірних доз алкоголю впливає на ефективність вакцин від COVID-19", — повідомляють у МОЗ.

Водночас там нагадують, що надмірне споживання алкоголю може пригнічувати імунну систему, що може придушити відповідь організму на вакцину.

Простіше кажучи, в Міністерстві охорони здоров’я України вважають, що вживати алкоголь після вакцинації проти коронавірусу можна, але в невеликих дозах.

Не коронавірусом єдиним

При вакцинації від інших хвороб, наприклад, від сказу, лікарі дають більш категоричну відповідь — пити не можна.

Це вони пов’язують з тим, що під час вакцинації в організм вводиться ослаблений збудник інфекції, щоб він навчився боротися з нею. Алкоголь же, як і згадувалося вище, послаблює імунну відповідь, що може призвести до того, що вакцина не матиме ефекту або розвинуться ускладнення.

Так, замість того, щоб виробляти імунітет від хвороби, організм займеться виведенням токсинів з організму. Таким чином, після проходження вакцинації від сказу про алкоголь доведеться забути на кілька місяців. В іншому випадку можливі побочки у вигляді головного болю, лихоманки, набряків, розладів шлунково-кишкового тракту та інших аж до розвитку епілепсії.

У будь-якому випадку протипоказання, у тому числі щодо алкоголю, варто уточнити перед отриманням уколу.

Як повідомлялося раніше, в Україні з 10 січня 2022 року скорочено термін дії сертифікатів щодо вакцинації від коронавірусу. Тепер "зелений" сертифікат діятиме 270 днів, а не 365 днів.

Info Icon

Важливо: будь-яка інформація медичної тематики, розміщена на сайті Телеграф, носить інформаційний характер і не являється рекомендацією.
Застосування будь-яких медичних препаратів повинно бути узгоджене з лікарем.

Теги:
#Алкоголь #Сказ #Вакцинація #Коронавірус
Володимир Зеленський
Україна
Відпустка продовжується? Зеленський у перший день "після свят" виклав фото з Банкової, зняте три місяці тому
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Відпустка продовжується? Зеленський у перший день "після свят" виклав фото з Банкової, зняте три місяці тому
Дата публікації
Категорія
Трагедія сталася на жвавій станції метро "Імені А. С. Масельського"
Стояли поряд з трупом, чекаючи на потяг: з’явилося відео зі станції метро в Харкові
Дата публікації
Категорія
Морози будуть сильними, але недовгими
Україну на тижні накриє мороз до -18°C та крижаний дощ: кому не пощастить найбільше
Дата публікації
Категорія
Бустерна доза дозволить продовжувати дію сертифікату, але є нюанс
Бустер проти COVID-19: де можна зробити і що буде із сертифікатом
Дата публікації
Категорія
Зміни стосуватимуться сертифікатів про отримання обох щеплень
В Україні зменшиться термін дії COVID-сертифікатів: що відомо