Пити чи не пити: чи можна вживати алкоголь після вакцинації

Після щеплень від коронавірусу пити можна, але небагато.

В Україні ударними темпами проводять вакцинацію громадян від коронавірусної хвороби COVID-19. Зараз за даними, МОЗ уже 48% дорослого населення отримали хоча б одну дозу вакцини. З огляду на те, що імунізація населення проходить і в період новорічних свят, у багатьох людей виникає питання про те, чи можна вживати алкоголь після отримання щеплень.

У лікарів немає однозначної відповіді на це питання, але МОЗ України з цього приводу каже, що не існує жодних протипоказань із цього приводу.

"Наразі немає підстав вважати, що вживання помірних доз алкоголю впливає на ефективність вакцин від COVID-19", — повідомляють у МОЗ.

Водночас там нагадують, що надмірне споживання алкоголю може пригнічувати імунну систему, що може придушити відповідь організму на вакцину.

Простіше кажучи, в Міністерстві охорони здоров’я України вважають, що вживати алкоголь після вакцинації проти коронавірусу можна, але в невеликих дозах.

Не коронавірусом єдиним

При вакцинації від інших хвороб, наприклад, від сказу, лікарі дають більш категоричну відповідь — пити не можна.

Це вони пов’язують з тим, що під час вакцинації в організм вводиться ослаблений збудник інфекції, щоб він навчився боротися з нею. Алкоголь же, як і згадувалося вище, послаблює імунну відповідь, що може призвести до того, що вакцина не матиме ефекту або розвинуться ускладнення.

Так, замість того, щоб виробляти імунітет від хвороби, організм займеться виведенням токсинів з організму. Таким чином, після проходження вакцинації від сказу про алкоголь доведеться забути на кілька місяців. В іншому випадку можливі побочки у вигляді головного болю, лихоманки, набряків, розладів шлунково-кишкового тракту та інших аж до розвитку епілепсії.

У будь-якому випадку протипоказання, у тому числі щодо алкоголю, варто уточнити перед отриманням уколу.

Як повідомлялося раніше, в Україні з 10 січня 2022 року скорочено термін дії сертифікатів щодо вакцинації від коронавірусу. Тепер "зелений" сертифікат діятиме 270 днів, а не 365 днів.