Може спровокувати рак і не тільки: 7 негативних наслідків розпивання вина, про які Ви могли не знати

Лише один келих вина кожного дня може зашкодити організму

Переважна більшість населення переконана в тому, що вино є корисним для здоров`я та при систематичному вживанні його у невеликих кількостях навіть допомагає врегулювати правильну роботу серцево-судинної системи. Проте такі думки є хибними.

Як повідомляє видання Ferra, посилаючись на дослідження опубліковані в закордонному виданні Eat This, Not That, лише один келих алкогольного напою щодня здатен серйозно зашкодити вашому здоров'ю.

Яких же наслідків варто побоюватись?

Регулярне вживання вина може спричинити проблеми із серцем. Як стало відомо після низки досліджень, проведених у січні минулого року, лише одна порція алкогольного напою на день суттєво збільшує ймовірність виникнення миготливої ​​аритмії, яка в подальшому підвищує ризики інсультів. Зловживання алкогольними напоями викликає цироз печінки. Згідно з результатами досліджень 2015 року, щоденна порція вина підвищує ризики виникнення хвороб печінки на 11-13%. Рак грудей. У 2006 році видання Annals of Epidemiology опублікувало дані, згідно яких лише одна-дві дози винного напою щодня збільшує ймовірність виникнення розвитку онкології 30-50%. Рак стравоходу. Лише одна доза алкоголю на день може спровокувати виникнення злоякісних пухлин. Про це йдеться у дослідженнях, датованих 2017 роком. Під час систематичного вживання алкогольних напоїв скорочується фаза швидкого сну. Цей "побічний ефект" робитиме вас постійно втомленим навіть якщо ви спите багато. Розацеа. Згідно з фактами, які надають фахівці з дерматології, алкоголь провокує збільшення кількості видимих ​​капілярів. Посилення симптомів ПМС. Вживання вина здатне порушити нормальний цикл та суттєво посилити ознаки проявів передменструального синдрому, а також дисфоричного розладу.

