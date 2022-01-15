Може спровокувати рак і не тільки: 7 негативних наслідків розпивання вина, про які Ви могли не знати
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Лише один келих вина кожного дня може зашкодити організму
Переважна більшість населення переконана в тому, що вино є корисним для здоров`я та при систематичному вживанні його у невеликих кількостях навіть допомагає врегулювати правильну роботу серцево-судинної системи. Проте такі думки є хибними.
Як повідомляє видання Ferra, посилаючись на дослідження опубліковані в закордонному виданні Eat This, Not That, лише один келих алкогольного напою щодня здатен серйозно зашкодити вашому здоров'ю.
Яких же наслідків варто побоюватись?
- Регулярне вживання вина може спричинити проблеми із серцем. Як стало відомо після низки досліджень, проведених у січні минулого року, лише одна порція алкогольного напою на день суттєво збільшує ймовірність виникнення миготливої аритмії, яка в подальшому підвищує ризики інсультів.
- Зловживання алкогольними напоями викликає цироз печінки. Згідно з результатами досліджень 2015 року, щоденна порція вина підвищує ризики виникнення хвороб печінки на 11-13%.
- Рак грудей. У 2006 році видання Annals of Epidemiology опублікувало дані, згідно яких лише одна-дві дози винного напою щодня збільшує ймовірність виникнення розвитку онкології 30-50%.
- Рак стравоходу. Лише одна доза алкоголю на день може спровокувати виникнення злоякісних пухлин. Про це йдеться у дослідженнях, датованих 2017 роком.
- Під час систематичного вживання алкогольних напоїв скорочується фаза швидкого сну. Цей "побічний ефект" робитиме вас постійно втомленим навіть якщо ви спите багато.
- Розацеа. Згідно з фактами, які надають фахівці з дерматології, алкоголь провокує збільшення кількості видимих капілярів.
- Посилення симптомів ПМС. Вживання вина здатне порушити нормальний цикл та суттєво посилити ознаки проявів передменструального синдрому, а також дисфоричного розладу.
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