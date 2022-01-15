Рус

Може спровокувати рак і не тільки: 7 негативних наслідків розпивання вина, про які Ви могли не знати

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
9
Регулярне вживання вина може погано відобразитися на здоров`ї Новина оновлена 15 січня 2022, 18:27
Регулярне вживання вина може погано відобразитися на здоров`ї

Лише один келих вина кожного дня може зашкодити організму

Переважна більшість населення переконана в тому, що вино є корисним для здоров`я та при систематичному вживанні його у невеликих кількостях навіть допомагає врегулювати правильну роботу серцево-судинної системи. Проте такі думки є хибними.

Як повідомляє видання Ferra, посилаючись на дослідження опубліковані в закордонному виданні Eat This, Not That, лише один келих алкогольного напою щодня здатен серйозно зашкодити вашому здоров'ю.

Яких же наслідків варто побоюватись?

  1. Регулярне вживання вина може спричинити проблеми із серцем. Як стало відомо після низки досліджень, проведених у січні минулого року, лише одна порція алкогольного напою на день суттєво збільшує ймовірність виникнення миготливої ​​аритмії, яка в подальшому підвищує ризики інсультів.
  2. Зловживання алкогольними напоями викликає цироз печінки. Згідно з результатами досліджень 2015 року, щоденна порція вина підвищує ризики виникнення хвороб печінки на 11-13%.
  3. Рак грудей. У 2006 році видання Annals of Epidemiology опублікувало дані, згідно яких лише одна-дві дози винного напою щодня збільшує ймовірність виникнення розвитку онкології 30-50%.
  4. Рак стравоходу. Лише одна доза алкоголю на день може спровокувати виникнення злоякісних пухлин. Про це йдеться у дослідженнях, датованих 2017 роком.
  5. Під час систематичного вживання алкогольних напоїв скорочується фаза швидкого сну. Цей "побічний ефект" робитиме вас постійно втомленим навіть якщо ви спите багато.
  6. Розацеа. Згідно з фактами, які надають фахівці з дерматології, алкоголь провокує збільшення кількості видимих ​​капілярів.
  7. Посилення симптомів ПМС. Вживання вина здатне порушити нормальний цикл та суттєво посилити ознаки проявів передменструального синдрому, а також дисфоричного розладу.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому в холодну пору року починає випадати волосся та надав кілька порад, як вберегти шевелюру здоровою та розкішною взимку.

Info Icon

Важливо: будь-яка інформація медичної тематики, розміщена на сайті Телеграф, носить інформаційний характер і не являється рекомендацією.
Застосування будь-яких медичних препаратів повинно бути узгоджене з лікарем.

Теги:
#Дослідження #Алкоголь #Спиртні напої #Зловживання #Наслідки
В Альянсі заявили про підтримку України
Світ
Хочеш миру – готуйся до війни: посол України при НАТО оцінила ризик нападу Росії
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
В Альянсі заявили про підтримку України
Хочеш миру – готуйся до війни: посол України при НАТО оцінила ризик нападу Росії
Дата публікації
Категорія
Погода в Україні
На Україну насуваються сніг та хрещенські морози: де буде найхолодніше
Дата публікації
Категорія
Андрій Шевченко
Шевченко втратив роботу у "Дженоа"
Дата публікації
Категорія
Хімікати потрапляють у повітря
Окупанти довели Донбас до межі екологічної катастрофи — розвідка
Дата публікації
Категорія
Олег Данченко
Футболіст Данченко, який втратив дружину, захоплювався Ракицьким і "мирив" Україну з агресором