Як вберегти зір під час роботи за екраном: кілька простих порад

Фахівчиня дала кілька порад для збереження зору

У нас час за екранами гаджетів люди проводять неймовірно велику кількість часу. Працюючи за моніторами комп'ютерів або телефонів, ми "вбиваємо" свій зір кожного дня. Для того, щоб вберегти очі здоровими та працювати і навчатися так, щоб це згубно не відзначилося на нашому зорі, потрібно дотримуватися всього кількох простих правил.

Як повідомила на своїй сторінці в соцмережі лікар-дієтолог Катерина Павлова, для того, щоб вберегти вкрай необхідні для зору вітаміни під час роботи за екранами, потрібно систематично робити гімнастику для очей та хоча б на день-два відмовлятися від телефонів, планшетів та комп'ютерів.

Публікація зі сторінки катерини Павлової про здоров`я очей

Відзначимо, що переважна більшість вітамінів діляться за класифікаціями, враховуючи їх розчинність. До прикладу, одна категорія корисних часток може розчинятися у воді, при цьому друга відноситься виключно до жиророзчинних.

Саме друга група вітамінів, які відповідають за якість нашого зору, подібна до масел, які у воді не розчиняються. До списку жиророзчинних мікроелементів входять вітаміни K, D, A та E, які містяться в раціоні майже кожної людини і набагато краще засвоюються організмом, особливо якщо вживати їх із харчовими продуктами, у складі яких вони також є.

В ілюстрації нижче наведемо приклад кількох простих вправ для очей, які допоможуть вберегти якість зору:

Гімнастика для очей

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