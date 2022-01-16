Випробування для організму: кому краще не пірнати в ополонку на Водохреща

Лікар Євген Скрипник наголошує, що немає жодного сенсу з погляду медицини сенсу у купанні на Водохреще

Вже 19 січня багато православних християн завдяки підходящій погоді попрямують на береги водойм у своїх населених пунктів. Все тому, що на Хрещення Господнє існує традиція занурюватися в крижану воду ополонки — для очищення фізичного та духовного від гріхів.

При цьому лікарі вважають подібну процедуру шкідливішою для організму, ніж корисною, повідомляє "Телеграф", посилаючись на "ТСН".

За словами глухівського лікаря-невролога Євгена Скрипника, купання в крижаній воді за мінусової температури є безглуздим з медичного погляду. Фахівець підкреслює: багато людей вважають, що раз пірнути в ополонку куди простіше, ніж регулярно дбати про своє здоров’я та загальну якість життя.

Скрипник наголошує: вважати таке пірнання гартуванням — неправильно, адже різкий перепад температур створює стрес для організму. Тому не дивно, що існує низка протипоказань для купання на хрещення.

Як зазначив Євген Скрипник, лізти в ополонку 19 січня не потрібно людям із:

серцево-судинними захворюваннями – гіпертонією, стенокардією тощо;

судомними нападами;

захворюваннями сечостатевої системи;

проблемами зі спиною – радикулітом, грижею;

хронічними хворобами дихальної системи.

Також лікар негативно ставиться до купання людей, які недавно перехворіли на ГРВІ, грип та пневмонію. Не варто додавати організму стресу і людям, які перемогли COVID-19.

До речі, щодо перехворілих на коронавірус колегу підтримує і лікар Тарас Жиравецький. Фахівець не рекомендує перевіряти імунітет організму, який переніс ковід, на міцність.

Втім, якщо ви є затятим шанувальником традицій або маєте правильно загартований організм, погода на Водохреща у 2022 році благоволить вашому купанню. Як прогнозують синоптики, до свята у більшості регіонів України вщухне шквальний вітер. До того ж особливо сильних морозів не передбачається.