Випробування для організму: кому краще не пірнати в ополонку на Водохреща
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 74
Лікар Євген Скрипник наголошує, що немає жодного сенсу з погляду медицини сенсу у купанні на Водохреще
Вже 19 січня багато православних християн завдяки підходящій погоді попрямують на береги водойм у своїх населених пунктів. Все тому, що на Хрещення Господнє існує традиція занурюватися в крижану воду ополонки — для очищення фізичного та духовного від гріхів.
При цьому лікарі вважають подібну процедуру шкідливішою для організму, ніж корисною, повідомляє "Телеграф", посилаючись на "ТСН".
За словами глухівського лікаря-невролога Євгена Скрипника, купання в крижаній воді за мінусової температури є безглуздим з медичного погляду. Фахівець підкреслює: багато людей вважають, що раз пірнути в ополонку куди простіше, ніж регулярно дбати про своє здоров’я та загальну якість життя.
Скрипник наголошує: вважати таке пірнання гартуванням — неправильно, адже різкий перепад температур створює стрес для організму. Тому не дивно, що існує низка протипоказань для купання на хрещення.
Як зазначив Євген Скрипник, лізти в ополонку 19 січня не потрібно людям із:
- серцево-судинними захворюваннями – гіпертонією, стенокардією тощо;
- судомними нападами;
- захворюваннями сечостатевої системи;
- проблемами зі спиною – радикулітом, грижею;
- хронічними хворобами дихальної системи.
Також лікар негативно ставиться до купання людей, які недавно перехворіли на ГРВІ, грип та пневмонію. Не варто додавати організму стресу і людям, які перемогли COVID-19.
До речі, щодо перехворілих на коронавірус колегу підтримує і лікар Тарас Жиравецький. Фахівець не рекомендує перевіряти імунітет організму, який переніс ковід, на міцність.
Втім, якщо ви є затятим шанувальником традицій або маєте правильно загартований організм, погода на Водохреща у 2022 році благоволить вашому купанню. Як прогнозують синоптики, до свята у більшості регіонів України вщухне шквальний вітер. До того ж особливо сильних морозів не передбачається.
- Дата публікації
-
- Категорія
-