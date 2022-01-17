Львів та Харків вириваються у лідери: свіжа COVID-статистика на 17 січня

Найбільше хворих зареєстровано на Львівщині – 854 кейси за добу

Новий тиждень і ранок понеділка, 17 січня, Україна починає із 5 072 новими випадками коронавірусної хвороби. Зазначимо, що цей показник трохи менший за статистику попередньої доби.

Такі цифри повідомляють у МОЗ України.і

Додамо, що із загальної кількості випадків 72 виявлено у медичних працівників, 407 — у неповнолітніх.

Загалом же за добу в Україні зафіксовано:

загальних випадків — 5 072 (раніше — 6 379);

(раніше — 6 379); госпіталізацій — 1 213 (напередодні — 1 957);

(напередодні — 1 957); летальних випадків — 78 (вчора — 88);

(вчора — 88); перемогли COVID-19 — 2 520 (на ранок неділі — 2 359).

Впевнене лідерство за кількістю хворих упевнено тримає Львівщина. Тут минулої доби було виявлено 854 нових ковідних пацієнтів. Ще у першій п’ятірці захворюваності знаходяться Харківська (647), Івано-Франківська (492), Чернівецька (344) області, а також Київ (510).

Додамо, що за добу в Україні було вакциновано 23 286 осіб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в МОЗ здійснили попередній аналіз летальних випадків, пов’язаних із ковідом. За словами міністра Віктора Ляшка, кількість загиблих серед невакцинованих українців перевищує показники майже вдесятеро.

Також ми писали про незвичайну побічку "корони", яку на собі відчув 30-річний американець. За його визнанням, він зауважив зменшення власного статевого органу на 4 сантиметри.