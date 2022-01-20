Бережіть себе змолоду: шість звичок, які допоможуть зберегти серце здоровим

Від ішемічної хвороби серця протягом минулого року померли майже 300 тисяч громадян.

Не лише коронавірус масово забирає життя людей, а статистика взагалі говорить про те, що найчастіше українці помирають від хвороб серця.

За даними Держстату, в Україні з початку 2021 року померли 562 137 осіб, з яких левова частка припадає на хвороби кровообігу — 392 328 летальних випадків, в тому числі від ішемічної хвороби серця — 274 223 осіб.

У зв’язку з цим "Телеграф" зібрав топ-6 рекомендацій МОЗ, які дозволять зберегти серце здоровим.

Не куріть

Куріння вкрай негативно позначається на роботі серця, тому, якщо ви маєте таку шкідливу звичку — краще від неї позбудьтеся. Перші позитивні зміни ви відчуєте майже одразу, а протягом 12 тижнів в організмі поліпшиться кровообіг і знизиться ризик розвитку ішемічної хвороби серця.

Багато рухайтесь протягом дня

Регулярна фізична активність завжди йде на користь організму, а особливо серцю. Тренування, або активна ходьба протягом дня допомагають зменшити ризик серцево-судинних захворювань. До речі, фахівці рекомендують рухатися навіть якщо ви маєте проблеми з серцем, але у такому випадку треба обов’язково порадитися з лікарем.

Контролюйте вагу та харчуйтесь правильно

Збалансуйте свій раціон, обмежте споживання цукру та солі, відмовтеся від смаженої їжі, натомість споживайте більше овочів та фруктів, каш та риби. Правильне харчування допоможе не лише серцю, а й кишково-шлунковому тракту та іншим органам.

Обмежте вживання алкоголю, або зовсім від нього відмовтеся

Алкоголь — один з найбільш поширених факторів, які викликають хвороби серця. Тому його краще виключати повністю. Якщо все-таки вирішили випити, то вживайте спиртне помірковано.

Слідкуйте за артеріальним тиском

Норма показників тиску для дорослого населення — 120/80. Якщо ваш результат суттєво менший, або більший — краще одразу проконсультуватися з лікарем. Гратися з тиском фахівці не радять, адже гіпертонія продовж тривалого часу може протікати безсимптомно, а потім різко супроводжуватися ускладненнями.

Уникайте стресу

Серце дуже страждає від стресів, перенавантажень, емоційного напруження та перевтоми, тому бережіть себе та свої нерви, щоб проблем зі здоров’ям не виникало.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на фоні перенесеного коронавірусу у пацієнтів може бути не лише поганий аналіз крові, а й виникати проблеми з серцево-судинною системою. При чому такі ускладнення спостерігаються навіть у здорових людей.