"Омікрон" легший за звичайний коронавірус? В ООН назвали головні міфи про нову хворобу

В ООН стверджують, що до закінчення пандемії поки що далеко.

Штам коронавірусу "Омікрон", який нещодавно був виявлений, але вже показав більшу заразність ніж раніше відомі варіанти захворювання все ще вивчається.

В ООН зазначили, що він уже став домінуючим у Європі та розвінчав ряд помилкових тверджень про нього.

Міф 1. Легкість "Омікрону"

Як стверджують в організації, штам переноситься легше, ніж "Дельта"-варіант, але його не варто вважати легкою формою, оскільки зараження фіксували в країнах з високим рівнем вакцинації та про перебіг захворювання в регіонах з нещепленими людьми судити рано.

Міф 2. Менше госпіталізацій

Попри менш тяжкі наслідки через кількість заражень, збільшиться і кількість пацієнтів у лікарнях.

Міф 3. Неефективність вакцин

В ООН зазначають, що вакцинація дає "найкращий із доступних" захист від штаму і не тільки від нього, а й від можливих майбутніх мутацій коронавірусу. Вони пов’язують меншу тяжкість і кількість летальних випадків від "Омікрону" саме з щепленням.

Міф 4. Тяжкість захворювання у нещеплених також низька

Більшість тих, хто лікується в стаціонарі в країнах з домінуючим варіантом "Омікрон", не вакциновані від коронавірусу. Такі люди схильні до найвищого ризику заразитися.

Міф 5. Схожість "Омікрону" з застудою за перебігом

Штам небезпечніший за застуду і може призвести до "затяжного ковіду" навіть після одужання.

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Міф 6. Сильний імунітет у хворих

В ООН рекомендують вакцинуватися тим, хто вже переніс ковід, оскільки раніше перенесене захворювання не дає гарантії, що "Омікроном" людина не заразиться. Вакцинація покликана захистити від тяжкого перебігу, госпіталізації та смерті.

Міф 7. Неефективність бустера

Через те, що якість роботи вакцин знижується з часом, повторне щеплення має підвищити захист від коронавірусу. Це насамперед стосується груп ризику: людей 60+, із супутніми захворюваннями та медперсоналу.

Міф 8. Маски та "Омікрон"

Попри фейки про марність масок, в ООН стверджують, що ці та інші превентивні заходи ефективні для стримування. До заходів профілактики також належать миття рук, дистанція, уникнення людних місць, вентиляція та кашель у згин ліктя чи хустку.

Міф 9. Закінчення пандемії

Попри меншу кількість смертей, прогнозувати закінчення пандемії коронавірусу рано. "Кінця пандемії поки що не видно", — сказано в повідомленні. Кількість випадків коронавірусу збільшується з кожним днем. Зазначимо, що на 21 січня в Україні їх понад 20 тисяч на добу.

В ООН також повідомили, що за домінування "Омікрону" кількість заражених подвоюється кожні 1,5-3 дні, а фейки заважають людям виважено приймати рішення про своє здоров’я.

Раніше "Телеграф" писав про симптоми штаму "Омікрон" — вони схожі з застудою і можуть проявлятися вже через 72 години після зараження.