Токсини мають властивість накопичуватися: нутріціолог відкрила небезпеку одноманітного харчування

Експерт радить звертати увагу на колір продуктів та вибирати завжди різні.

Тема збалансованого харчування дуже актуальна та важлива для здоров’я кожної людини. Немалозначну роль у нашому раціоні відіграють овочі, фрукти та ягоди, але далеко не кожен знає, як їх вживати.

Порадами із цього приводу поділилася нутриціолог Людмила Горбуля на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

За її словами, кожен з харчових продуктів відрізняється один від одного своїми корисними властивостями, а для того, щоб наситити організм усіма необхідними вітамінами, мінералами та антиоксидантами, нутриціолог радить їсти завжди різні продукти.

Також важливе правило вживання фруктів, овочів та ягід – міняти їх колірну гаму. Колір — це наявність антиоксидантів і кожен із кольорів по-різному впливає на організм і відповідає за різні функції. Фахівець з харчування радить, щоб у денному раціоні були присутні як мінімум три кольори.

Експерт зазначає, що всі овочі, фрукти та ягоди однаково корисні для організму. Навіть такі, у яких є деякі токсини, оскільки нашому організму в дуже маленьких дозах вони також необхідні. Проте, дуже важливо чергувати продукти.

Читайте також: Категорія Здоров'я Знижує тиск і покращує метаболізм: чому потрібно їсти гранат Цей фрукт допомагає навіть при захворюваннях серця та нирок

"Якщо Ви будете їсти одні й ті самі продукти щодня, тоді токсини можуть накопичуватися. А це призводить до зниження імунітету та погіршення стану здоров’я", — наголосила Людмила Горбуля.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як очистити організм та відновити нормальне самопочуття після свят.