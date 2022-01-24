Їли все і худнули: сім’я схудла майже на 100 кг за допомогою особливої дієти

Ця дієта підійде для тих, хто не хоче сильно обмежувати себе в їжі.

Зайва вага – це проблема багатьох жінок та чоловіків у всьому світі. Набравши зайві кілограми, в бажанні схуднути багато хто починає ходити в спортзали, переходити на правильне харчування або ж звертаються за допомогою до виснажливих дієт, які часто лише шкодять здоров’ю.

64-річна британка Емма Скрівенер розробила власну дієту, завдяки якій разом зі своїм чоловіком Тоні, їхньою дочкою Кеті та її чоловіком Шоном сумарно схудли на 95 кілограмів, пише видання Express. Варто відзначити, що дієті від Емми дуже легко слідувати і її легко дотримуватися.

Жінка розповіла, що рішення схуднути вона прийняла після того, як у неї почалися проблеми зі здоров’ям, а "останньою краплею" стало те, що, одягнувши свій купальник, вона зрозуміла, що значно погладшала. Після цього Емма вирішила худнути. До неї приєдналися її родичі.

Як виглядала Емма до і після схуднення

Сімейство вирішило не використовувати відомі дієти, а розробити власну, основою якої лягло правило невеликих порцій. Це означає, що можна їсти все, але в обмежених кількостях, при цьому стежачи за балансом жирів, білків і вуглеводів.

Скривенер зазначає, що головне в їхньому підході — це постійність та дисципліна. Не треба гнатися за швидкою втратою ваги, а треба робити правильно і поступово.

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