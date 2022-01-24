Рус

Їли все і худнули: сім’я схудла майже на 100 кг за допомогою особливої дієти

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
144
Швидке схуднення може зашкодити вашому здоров’ю Новина оновлена 24 січня 2022, 16:33
Швидке схуднення може зашкодити вашому здоров’ю

Ця дієта підійде для тих, хто не хоче сильно обмежувати себе в їжі.

Зайва вага – це проблема багатьох жінок та чоловіків у всьому світі. Набравши зайві кілограми, в бажанні схуднути багато хто починає ходити в спортзали, переходити на правильне харчування або ж звертаються за допомогою до виснажливих дієт, які часто лише шкодять здоров’ю.

64-річна британка Емма Скрівенер розробила власну дієту, завдяки якій разом зі своїм чоловіком Тоні, їхньою дочкою Кеті та її чоловіком Шоном сумарно схудли на 95 кілограмів, пише видання Express. Варто відзначити, що дієті від Емми дуже легко слідувати і її легко дотримуватися.

Жінка розповіла, що рішення схуднути вона прийняла після того, як у неї почалися проблеми зі здоров’ям, а "останньою краплею" стало те, що, одягнувши свій купальник, вона зрозуміла, що значно погладшала. Після цього Емма вирішила худнути. До неї приєдналися її родичі.

Як виглядала Емма до і після схуднення
Як виглядала Емма до і після схуднення

Сімейство вирішило не використовувати відомі дієти, а розробити власну, основою якої лягло правило невеликих порцій. Це означає, що можна їсти все, але в обмежених кількостях, при цьому стежачи за балансом жирів, білків і вуглеводів.

Скривенер зазначає, що головне в їхньому підході — це постійність та дисципліна. Не треба гнатися за швидкою втратою ваги, а треба робити правильно і поступово.

Раніше "Телеграф" розповідав, як перестати об’їдатися на ніч, щоб це не шкодило фігурі та допомагало зберегти здоров’я.

Info Icon

Важливо: будь-яка інформація медичної тематики, розміщена на сайті Телеграф, носить інформаційний характер і не являється рекомендацією.
Застосування будь-яких медичних препаратів повинно бути узгоджене з лікарем.

Теги:
#Схуднення #Ефективне схуднення
Скільки заплатимо за хліб у лютому
Споживач
У лютому хліб знову подорожчає: хлібопекарі озвучили причину
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Скільки заплатимо за хліб у лютому
У лютому хліб знову подорожчає: хлібопекарі озвучили причину
Дата публікації
Категорія
Уряд зайнятий посиленням можливостей сил тероборони
Міністр оборони розповів про сюрприз для росіян
Дата публікації
Категорія
Ігор Гіркін (Стрілков)
Путіна приберуть свої ж: Росії передбачили переворот через провальну війну з Україною
Дата публікації
Категорія
Кабмін сподівається, що в тероборону хлинуть мисливці
Влада боїться людей зі зброєю: чому тероборона залишилася без стволів та патронів, незважаючи на загрозу Росії
Дата публікації
Категорія
Олександр Павлюк
Є небезпечна дата: командувач ООС натякнув, коли Росія може піти у наступ