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Лікар пояснив, кому потрібно робити бустерну дозу вакцини від коронавірусу

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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В Україні вже стартувала бустерна вакцинація
В Україні вже стартувала бустерна вакцинація

Українці можуть вколоти бустерну дозу вакцини від COVID-19 за 6-9 місяців після проведення другого щеплення

Бустерна доза вакцини від коронавірусу допоможе продовжити термін дії імунітету, який на фоні появи нових штамів, зокрема варіанту "Омікрон", може знижуватися. Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив лікар-інфекціоніст Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні Роман Пономаренко.

"Бустер" від COVID-19 можуть отримати всі люди, в яких термін після вакцинації складає більше 6-9 місяців. За словами лікаря, спостерігається тенденція до зниження імунного захисту з часом після повного курсу щеплення. Тож за допомогою "бустеру" можна підвищити ефективність.

"Вакцинуватися додатково потрібно всім людям, у яких немає протипоказань до цього, так само групам ризику. Адже все-таки ми маємо зниження імунітету у відповідь на ті самі нові штами, й вакцина у повній мірі не може забезпечити тривалий імунітет на фоні мутацій, які в нас зараз виникають", — розповів Пономаренко.

Лікар зазначив, що на ковід в Україні хворіють і вакциновані, але ці пацієнти мають менш важкий перебіг хвороби і зазвичай не потребують інтенсивної допомоги і лікування. Слова медика підтверджує і статистика Міністерства охорони здоров’я. За даними відомства, за четвертий квартал минулого року майже 95% померлих унаслідок захворюваності на COVID-19 в Україні не були вакциновані.

Зауважимо, що слід розрізняти бустерну і додаткову дози вакцини від ковіду. В останньому випадку щеплення показано категоріям людей з певними супутніми захворюваннями. Як інформує Міністерство охорони здоров’я, додаткова доза необхідна людям, в яких через проблеми з імунітетом міг не сформуватися необхідний захист після двох доз вакцини від COVID-19.

За даними міністерства, в нашій країні бустерну дозу вакцини від коронавірусу отримали вже понад 100 тисяч людей.

Рекомендація ВООЗ для населення у зв’язку з пандемією COVID-19

Як повідомляв раніше "Телеграф", в Україні вакциновані громадяни мають можливість отримати 1000 гривень у рамках програми "єПідтримка". За "ковідні" гроші українці купляють квитки на авіа- й залізничний транспорт, книги, абонементи в спортзалах. Але відтепер дозволено витрачати ці кошти на ліки, хоча така можливість передбачена лише для людей пенсійного віку.

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Теги:
#Вакцинація #Коронавірус #Covid-19
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