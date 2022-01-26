Рус

Бережіть вуха! Вчені назвали новий симптом "Омікрону"

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
255
"Омікрон" продовжує "захоплювати" Україну Новина оновлена 26 січня 2022, 11:21
"Омікрон" продовжує "захоплювати" Україну

Оновлена мутація ковіду продовжує маскуватися під звичайну застуду

Україною продовжує ширитися оновлена мутація коронавірусної інфекції, "Омікрон" яка, на перший погляд, може здатися звичайним ГРВІ, але в подальшому спричинити тяжкі наслідки типу госпіталізації та навіть смерті. Попри те, що вчені з усього світу вже нібито дослідили хворобу вздовж і поперек, вона й надалі дивує все новими відкриттями у вигляді нових симптомів.

Як повідомляє видання The Sun, новий штам коронавірусу "Омікрон", окрім вже відомих проявів, здатен вражати й вуха. Такого висновку дійшли вчені з Великої Британії, наголосивши, що саме на біль або дзвін у вухах останнім часом скаржилися більшість інфікованих в країні. Про це хворі мутованим ковідом повідомляли у спеціально створеному додатку, за допомогою якого дослідники фіксують зміни, які відбуваються серед пацієнтів.

Інформація МОЗ України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків

За результатами досліджень наразі саме "Омікрон" зазвичай плутають зі звичайною застудою, адже він проявляється нежитю, головними болями та втомою. Тепер до переліку наявної симптоматики для громадян із позитивними результатами ковід-тестів вчені додають і біль у вухах.

Фахівці радять усім, хто помітив у себе втрату слуху, запаморочення або характерний дзвін, не ігнорувати це та одразу пройти тестування для виявлення коронавірусної інфекції аби запобігти в подальшому погіршенню самопочуття та госпіталізації.

Також зазначається, що у деяких британських пацієнтів саме втрата слуху була єдиним показником зараження COVID-19.

Рекомендація ВООЗ для населення у зв’язку з пандемією COVID-19

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у міністерві охорони здоров'я вже офіційно підтвердили початок нової хвилі коронавірусної інфекції через поширення мутованого "Омікрону".

Також нагадаємо, що представники центру контролю за хворобами США (CDC) дали нові рекомендації щодо носіння масок та повідомили, які засоби індивідуального захисту захищають від коронавірусу краще.

Info Icon

Важливо: будь-яка інформація медичної тематики, розміщена на сайті Телеграф, носить інформаційний характер і не являється рекомендацією.
Застосування будь-яких медичних препаратів повинно бути узгоджене з лікарем.

Теги:
#Коронавірус #Симптом #Вчені #Covid-19 #Омікрон
Доведеться рятуватися в укритті чи евакуюватись
Україна
Якщо завтра війна: що брати, куди йти і як поводитися у разі гіршого сценарію
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Доведеться рятуватися в укритті чи евакуюватись
Якщо завтра війна: що брати, куди йти і як поводитися у разі гіршого сценарію
Дата публікації
Категорія
Ксенію Корчаченко не бачили з 13 січня
"Тримають у підвалі, часу мало": у Києві за дивних обставин зникла дівчина (фото)
Дата публікації
Категорія
"Омікрон" продовжує "захоплювати" Україну
Бережіть вуха! Вчені назвали новий симптом "Омікрону"
Дата публікації
Категорія
США оприлюднили частковий перелік санкцій проти РФ
Постраждають технології та економіка: у США розповіли, що загрожує Росії у випадку наступу на Україну
Дата публікації
Категорія
Астролог спрогнозував, наскільки ймовірним є Майдан проти Зеленського
Коли можуть скинути Зеленського та які його шанси на другий термін: астролог озвучив прогноз