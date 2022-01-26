Бережіть вуха! Вчені назвали новий симптом "Омікрону"

Оновлена мутація ковіду продовжує маскуватися під звичайну застуду

Україною продовжує ширитися оновлена мутація коронавірусної інфекції, "Омікрон" яка, на перший погляд, може здатися звичайним ГРВІ, але в подальшому спричинити тяжкі наслідки типу госпіталізації та навіть смерті. Попри те, що вчені з усього світу вже нібито дослідили хворобу вздовж і поперек, вона й надалі дивує все новими відкриттями у вигляді нових симптомів.

Як повідомляє видання The Sun, новий штам коронавірусу "Омікрон", окрім вже відомих проявів, здатен вражати й вуха. Такого висновку дійшли вчені з Великої Британії, наголосивши, що саме на біль або дзвін у вухах останнім часом скаржилися більшість інфікованих в країні. Про це хворі мутованим ковідом повідомляли у спеціально створеному додатку, за допомогою якого дослідники фіксують зміни, які відбуваються серед пацієнтів.

За результатами досліджень наразі саме "Омікрон" зазвичай плутають зі звичайною застудою, адже він проявляється нежитю, головними болями та втомою. Тепер до переліку наявної симптоматики для громадян із позитивними результатами ковід-тестів вчені додають і біль у вухах.

Фахівці радять усім, хто помітив у себе втрату слуху, запаморочення або характерний дзвін, не ігнорувати це та одразу пройти тестування для виявлення коронавірусної інфекції аби запобігти в подальшому погіршенню самопочуття та госпіталізації.

Також зазначається, що у деяких британських пацієнтів саме втрата слуху була єдиним показником зараження COVID-19.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що у міністерві охорони здоров'я вже офіційно підтвердили початок нової хвилі коронавірусної інфекції через поширення мутованого "Омікрону".

Також нагадаємо, що представники центру контролю за хворобами США (CDC) дали нові рекомендації щодо носіння масок та повідомили, які засоби індивідуального захисту захищають від коронавірусу краще.