В Україні зареєстрували інноваційні пігулки від коронавірусу: що про них потрібно знати

МОЗ для початку планує закупити 300 тисяч курсів цього препарату.

Боротьба з пандемією коронавірусу в Україні все ще триває і на допомогу лікарям Міністерство охорони здоров’я схвалило для екстреного застосування препарат під назвою "Молнупіравір". Зазначається, що він дієвий при лікуванні осіб з груп ризику.

Про це йдеться на сайті МОЗ.

Як повідомив перший заступник голови міністерства Олександр Комаріда, у планах МОЗ закупити близько 300 тисяч курсів препарату "Молнупіравір", який використовуватимуть для лікування коронавірусу. Ліки допомагають убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.

Відомо, що міністерство вже завершило реєстрацію препарату та чекає на перші партії.

Що таке "Молнупіравір"?

За даними МОЗ, Молнупіравір — лікарський препарат, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, і так запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Випускається він у формі пігулок, тому особливих вимог до зберігання не має і його зручно приймати. У світі ці пігулки від COVID-19 застосовують, якщо пацієнт має надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.

Додамо, що наразі в Україні цей препарат відсутній, а його постачання очікується найближчим часом. Купити Молнупіравір в аптеках, відповідно, також неможливо. Та й чи з'явиться препарат у відкритому продажі після перших надходжень в країну, чи його просто розвезуть у лікарні в регіонах — питання відкрите.

Нагадаємо, що Молнупіравір — це перший схвалений у світі препарат від коронавірусу, який лікує недугу на ранніх стадіях. А перші дослідження показали, що цей препарат зменшує ризик потрапити до лікарні вдвічі.