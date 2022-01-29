Коронавірус може залишати приховані ушкодження легень: на них вказує один симптом

Дослідники запевняють, що знайшли причину задишки після ковіду

Вчені дійшли висновку, що коронавірусна інфекція, новий спалах якої вже офіційно підтверджено в Україні, може залишати по собі приховані ураження легенів. На їх думку, саме це може провокувати тривалу задишку у тих, хто вилікувався від ковіду.

Британські науковці припускають, що постковідний синдром, який може тривати упродовж кількох місяців та викликати сильну задишку після перенесеної хвороби, може виникати саме через певні аномалії, які зберігаються у легенях, — пише BBC.

Зазначається, що до таких висновків дослідників підштовхують результати проведених магнітно-резонансних томографій з ксеноном, який використовують у вигляді так званого контрастного агента, що допомагає помічати незначні зміни в органі, які залишаються після коронавірусу.

Так, під час досліджень було вивчено легені понад трьох десятків пацієнтів, серед яких ті, що перехворіли ковідом легкої форми, а після мали тривалий постковідний синдром; ті, що біли госпіталізовані до лікарні, проте не мали постковідного синдрому; а також так звану "контрольну" групу, куди увійшли здорові люди.

Читайте також: Категорія Здоров'я Лікар пояснив, кому потрібно робити бустерну дозу вакцини від коронавірусу Українці можуть вколоти бустерну дозу вакцини від COVID-19 за 6-9 місяців після проведення другого щеплення

Як вдалося встановити, поширення газу по легенях при постковідному синдромі так само ускладнено, як і при гострій фазі хвороби. Такі висновки підштовхують вчених до припущень стосовно того, що COVID-19 спричиняє мікроскопічні ушкодження легень, які в подальшому можуть спровокувати задишку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що міністерство здоров'я України оприлюднило п'ятірку найпоширеніших симптомів, при появі яких необхідно обов'язково пройти ковід-тестування.

Також нагадаємо, що вчені заявили про ще один прояв коронавірусної хвороби, наголосивши, що тепер ковід вражає й вуха.