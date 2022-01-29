Коронавірус може залишати приховані ушкодження легень: на них вказує один симптом
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Дослідники запевняють, що знайшли причину задишки після ковіду
Вчені дійшли висновку, що коронавірусна інфекція, новий спалах якої вже офіційно підтверджено в Україні, може залишати по собі приховані ураження легенів. На їх думку, саме це може провокувати тривалу задишку у тих, хто вилікувався від ковіду.
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Британські науковці припускають, що постковідний синдром, який може тривати упродовж кількох місяців та викликати сильну задишку після перенесеної хвороби, може виникати саме через певні аномалії, які зберігаються у легенях, — пише BBC.
Зазначається, що до таких висновків дослідників підштовхують результати проведених магнітно-резонансних томографій з ксеноном, який використовують у вигляді так званого контрастного агента, що допомагає помічати незначні зміни в органі, які залишаються після коронавірусу.
Так, під час досліджень було вивчено легені понад трьох десятків пацієнтів, серед яких ті, що перехворіли ковідом легкої форми, а після мали тривалий постковідний синдром; ті, що біли госпіталізовані до лікарні, проте не мали постковідного синдрому; а також так звану "контрольну" групу, куди увійшли здорові люди.
Як вдалося встановити, поширення газу по легенях при постковідному синдромі так само ускладнено, як і при гострій фазі хвороби. Такі висновки підштовхують вчених до припущень стосовно того, що COVID-19 спричиняє мікроскопічні ушкодження легень, які в подальшому можуть спровокувати задишку.
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Раніше "Телеграф" повідомляв, що міністерство здоров'я України оприлюднило п'ятірку найпоширеніших симптомів, при появі яких необхідно обов'язково пройти ковід-тестування.
Також нагадаємо, що вчені заявили про ще один прояв коронавірусної хвороби, наголосивши, що тепер ковід вражає й вуха.
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