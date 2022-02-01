Магнітні бурі у лютому: названо найнебезпечніший день

Лютий місяць практично відразу розпочнеться із сильної геомагнітної бурі.

Поки синоптики прогнозують на останній зимовий місяць тепло та невелику кількість опадів, лютий вирішив "потішити" українців, особливо метеозалежних, сильними магнітними бурями, які вдарять вже на початку місяця. Тому варто бути максимально уважними до свого здоров’я. Що б Ви заздалегідь могли підготуватися, "Телеграф" склав прогноз магнітних бур та розповів, що потрібно робити, щоб уберегтися від геомагнітного впливу.

За прогнозом Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН у лютому на нас чекають п’ять магнітних бур, дві з яких можуть стати серйозним випробуванням для метеозалежних.

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Перший спалах чекає на українців з ранку 2-го до ранку 3-го лютого. Зазначимо, що це буде потужний сплеск червоного рівня. У ці дні сердечникам варто бути дуже обережними.

Розслаблятися після не варто, адже 5-го лютого на нас чекає ще одна сильна буря, яка також досягатиме червоного рівня. Триватиме вона до 6 лютого. Також порівняно незначні коливання чекають на метеозалежні 10, 18 та 25 лютого, проте вони серйозної небезпеки не несуть.

Довідка: магнітна буря виникає в результаті сонячного спалаху, що провокує потужний викид протонів і електронів у космос, які, маючи потужний заряд, впливають на магнітні поля Землі. Таким чином, підвищена активність на Сонці провокує обурення (реакцію) магнітного поля нашої планети, тим самим створюючи магнітні бурі.

Магнітні бурі у лютому: як уберегтися

Зазначимо, що в дні магнітних бур може погіршуватися самопочуття, з’явитися головний біль, запаморочення, розвинутись мігрень, безсоння, стрибки тиску, втрата апетиту, втома та занепад сил.

Щоб уникнути неприємних наслідків та полегшити свій стан потрібно:

Відмовитися від кави, сигарет, алкоголю, жирної та смаженої їжі.

Найчастіше пити трав’яний чай.

Спати у ці дні важливо не менше 8 годин на добу.

Небажано цього дня займатися спортом.

Уникати стресів та перенапруги.

Відмовитись від подорожей на автомобілі.

Приймати контрастний душ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українцям обіцяють "веселе" початок лютого з температурними гойдалками, морозом та дощем.