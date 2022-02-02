Місяць без алкоголю: що буде з організмом, якщо утримуватись від хмільного

У кожної людини процес індивідуальний, але є кілька загальних поліпшень.

Відмова від алкоголю може в першу добу може викликати синдром відміни, якщо ви вживали регулярно. Він буде сильнішим у тих, хто пив щодня, ніж у тих, хто випивав у вихідні. Проте вже з першого тижня можна відчути покращення. За 28 днів відмови від алкоголю можна не лише покращити сон та стан організму, а й схуднути.

Про це повідомляє Priory Group, британська компанія, яка, серед іншого, займається реабілітацією алкозалежних.

За 1 тиждень

Під час першого тижня відмови від алкоголю у людей покращується сон. За словами експертів, циклів швидкого сну стане більше, і завдяки цьому поліпшиться продуктивність та контроль емоцій. Також завдяки гормонам при відмові від алкоголю та покращенні сну нормалізується почуття ситості та голоду. Підвищена стомлюваність при прийомі алкоголю може бути пов’язана зі зневодненням. Відмова від нього може нормалізувати стан із першого тижня. Позитивно може позначитися припинення пиятики і на фігурі. Шість келихів вина на тиждень по 175 мл – це приблизно 960 калорій, а шість пінт (приблизно 473 мл) пива – 1080 калорій, підрахували фахівці. У випадку з вином це еквівалентно трьом гамбургерам.

За 2 тижні

Сон і насиченість організму вологою стають дедалі кращими. Відзначається зменшення печії, яку викликає подразнюючий слизову оболонку шлунка алкоголь. Саме на цьому етапі ймовірний початок втрати ваги — при відмові від шести келихів вина на тиждень економія калорій — 1920, при відмові від шести келихів пива — 2160.

За 3 тижні

Починає знижуватися кров’яний тиск. Кількість калорій, що не випиті, продовжує збільшуватися.

За 4 тижні

Шкіра може стати більш зволоженою, що може допомогти у боротьбі з лупою та екземою. Поліпшиться робота печінки. Якщо вона не сильно пошкоджена алкоголем, відновиться за 4-8 тижнів. Це допоможе організму якісніше очищатися та переробляти поживні речовини.

Як зазначають в організації, кожен організм індивідуально реагує на відмову від алкоголю і дані можуть відрізнятися.

Раніше "Телеграф" писав про види алкоголю, від яких важче похмілля.