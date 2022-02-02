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Як українців вакцинуватимуть у 2022 році: Кабмін показав план

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Влада сподівається збільшити темпи імунізації населення Новина оновлена 02 лютого 2022, 21:48
Влада сподівається збільшити темпи імунізації населення

Значний упор буде зроблено на бустерні щеплення

У середу, 2 лютого, у Кабміні затвердили Нацплан щодо вакцинопрофілактики коронавірусної хвороби. Документ включає кілька напрямків, які сподіваються розвивати цього року.

Таку інформацію повідомили у пресслужбі МОЗ.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, українські медики продовжать щепити охочих отримати щеплення проти ковіду. Процедура, як і раніше, буде загальнодоступною та безкоштовною.

Головних моментів, на яких наголошуватиме влада, три:

  • бустерна ревакцинація для тих, хто раніше отримав дві дози;
  • стандартна вакцинація двома дозами тих, хто ще не щепився;
  • розширення можливості вакцинуватись для неповнолітніх.

Останній пункт є найцікавішим. У МОЗ заявляють, що тепер щеплення від COVID-19 хочуть дозволити дітям від 12 до 18 років. Процедура також включатиме мінімум дві дози препарату.

Додамо, що це розпорядження, вочевидь, перегукується з оновленими правилами отримання "тисячі Зеленського". Відтепер на такий платіж можуть розраховувати і неповнолітні, починаючи з 14-річного віку.

Також у плані прописано, що до кінця 2022 року в Україні хочуть бачити вакцинованими від коронавірусу щонайменше 70% дорослого населення. Найбільше уваги хочуть приділити людям старше 60 років і тим, хто належить до групи ризику.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав, для представників яких професій імунізація проти ковіду є обов’язковою. В іншому випадку цих людей можуть усунути від роботи без збереження зарплати.

Також ми розповідали, як можна "оновити" свій сертифікат вакцинації, якщо ви отримали бустерну дозу.

Теги:
#МОЗ #Кабмін #Вакцинація #Коронавірус #Covid-19
Влада сподівається збільшити темпи імунізації населення
Здоров'я
Як українців вакцинуватимуть у 2022 році: Кабмін показав план
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
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