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Страждають онучки: Комаровський назвав несподівану побічку від куріння для чоловіків

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Вчені з'ясували, що куріння може викликати ожиріння
Вчені з'ясували, що куріння може викликати ожиріння

Страждати від цієї побічної дії будуть наступні покоління.

Відомий в Україні лікар-педіатр Євген Комаровський назвав несподіваний негативний наслідок від куріння, який позначається на наступних поколіннях. Зокрема, вчені прослідкували закономірність між курінням чоловіків і ожирінням їх онучок.

Про це доктор розповів у рубриці "Комаровості" на власній сторінці в Instagram.

За його словами, жінки, чиї дідусі були курцями, мають схильність до ожиріння. При чому маса жиру у їх тілі в середньому на 3,5-5,5 кілограмів більше, ніж у жінок, чиї дідусі були противниками куріння.

"У разі, якщо курив дід по материнській лінії, цей показник збільшується до 5,5-6,1 кілограма", — зазначив Комаровський.

Лікар додав, що це не залежить від того, чи курить сама жінка, чи ні. А закономірність куріння і ожиріння було вставлено у ході дослідження, у якому брали участь тисячі жінок.

"Зрозуміти генетичний механізм того, як куріння впливає на це, поки не вдається, але те, що це так і є, сумнівів, за великим рахунком, не викликає", — резюмував Комаровський.

Нагадаємо, що небезпечним для здоров’я є не лише куріння звичайних сигарет — загрозу для життя становлять і їх замінники. Зокрема, у Росії внаслідок куріння електронної сигарети помер 12-річний хлопець, а його сестра після куріння вейпу потрапила у лікарню.

Також "Телеграф" повідомляв, що курців крім відомих проблем з легкими й серцево-судинною системою чекають і хвороби зору — катаракта і глаукома, зокрема.

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Теги:
#Куріння #Ожиріння #Євген Комаровський #Побічна дія
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