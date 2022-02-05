Найдоступніші продукти, які зміцнять імунітет взимку

Зима — не завадить отримувати від продуктів максимум користі

Для того, що підтримувати свій імунітет та харчуватися правильно, отримуючи від продуктів необхідні для організму вітаміни та мікроелементи, зима не завада. Навіть у холодну пору року на полицях супермаркетів завжди можна знайти свіжі овочі та зелень, яка виступить головним помічником у приготуванні доступним та корисних справ.

Як повідомляє обласний центр контролю та профiлактики хвороб МОЗ України, найпопулярнішими "зимовими" продуктами, які містять в собі вітаміни різних груп, є капуста. Білокачанна, червонокачанна, брюссельська або цвітна — усі вони ховають в собі вітаміни групи B, а також велику кількість вітаміну С. Окрім того, саме капуста славиться вмістом біологічно активних речовин, таких як кремній, калій, марганець та магній.

Квашена капуста, якою особливо полюбляють ласувати узимку, має цінну властивість покращувати роботу кишківника завдяки нормалізації мікрофлори за рахунок кисломолочних бактерій, які в ній містяться.

Під час планування "зимового" раціону більшість не забуває про ситну картоплю, проте цей продукт можна легко замінити не менш поживною альтернативою у вигляді топінамбура або пастернаку. Також не варто забувати й про інші коренеплоди: морква, буряк, селера, цикорій та ріпа.

На думку фахівців цибуля, осторонь якої не пройде жодна господиня, також має велику кількість ефірних олій, які збагачують цей продукт бактерицидними властивостями. Її близька "родичка" цибуля-порей вважається дуже корисною при порушеннях травлення, підвищеному тиску, артриті та подагрі.

Під час заготівлі консервації на січень та лютий, окрім вже звичних солоних помідорів та огірків, варто не забувати й про заморозку зелені: кропу, петрушки, базиліку, кінзи, шпинату, щавлю та інших.

Головна порада експертів — правильно плануйте свій раціон та харчуйтеся різноманітно.

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