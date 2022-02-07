Особливо небезпечні: лікар назвав топ-4 шкідливих алкогольних напоїв

Найбільш безпечним алкоголем вважається вино.

Часте вживання алкоголю та ще й у великих кількостях ще нікому не пішло на користь – спиртні напої не лише наближають старість, а й здатні загострювати хронічні захворювання.

Як розповів лікар-терапевт Рустем Османов, найбільш згубно на здоров’я людини впливають одразу 4 напої — алкогольні коктейлі, пиво, ігристі вина та коньяк.

За словами медика, вживання пива створює серйозне навантаження на нирки, тому до цього напою слід ставитися дуже обережно. Щодо алкогольних коктейлів та ігристих вин — ці напої провокують загострення хронічних хвороб, оскільки в них міститься висока концентрація цукру. А коньяк взагалі протипоказаний людям, які бажають схуднути, оскільки в ньому міститься безліч калорій і він здатний викликати порушення обміну жирів і вуглеводів.

Також лікар нагадав категорії, яким вживання алкоголю є особливо небезпечним:

при захворюваннях серцево-судинної системи;

хронічної хвороби нирок;

при цукровому діабеті.

Додамо, що найбільш безпечним алкоголем терапевт вважає вино. Відзначаючи, що цей напій при вживанні в помірних кількостях розріджує кров, розширює судини й навіть є профілактикою серцево-судинних захворювань.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому варто випивати по келиху вина щодня.