Захворілих менше, але смертей більше: свіжа COVID-статистика на 7 лютого

Лідером за кількістю хворих став Київ

Ранок понеділка, 7 лютого, та новий робочий тиждень Україна починає із 23 378 новими випадками коронавірусної хвороби. Статистика демонструє стандартне після вихідних зниження кількості хворих у порівнянні з попередньою добою, проте воно не є значним.

Дані повідомляє пресслужба МОЗ.

Зазначимо, що із загальної кількості хворих 394 випадків зафіксовано серед медичних працівників, 2 242 — серед неповнолітніх.

Усього ж минулої доби в Україні зареєстровано:

нових випадків — 23 378 (вчора — 27 851);

(вчора — 27 851); госпіталізацій — 2699 (напередодні — 4219);

(напередодні — 4219); летальних випадків — 115 (перш — 109);

(перш — 109); одужалих — 5024 (днем раніше — 6089).

Лідерство з приросту ковідних пацієнтів утримує столиця, тут за день було виявлено 2266 випадків COVID-19. Також до першої п’ятірки увійшли Львівська (2122), Одеська (2033), Хмельницька (1713) та Харківська (1609) області.

Ситуація в регіонах

Слід наголосити, що "помаранчева" карантинна зона, що сигналізує про тривожний рівень захворюваності, поширилася практично на всі області України.

Нагадаємо, що найкращим способом протистояти коронавірусу медики, як і раніше, називають вакцинацію. "Телеграф" розповідав, як саме планують проводити імунізацію населення у 2022 році. Вже є план, який бажають виконати до кінця грудня.

Також ми писали, хто може розраховувати на отримання "тисячі Зеленського" за вакцинацію. Перелік послуг, на які можна витратити ці гроші, значно збільшився.