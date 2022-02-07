Захворілих менше, але смертей більше: свіжа COVID-статистика на 7 лютого
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Лідером за кількістю хворих став Київ
Ранок понеділка, 7 лютого, та новий робочий тиждень Україна починає із 23 378 новими випадками коронавірусної хвороби. Статистика демонструє стандартне після вихідних зниження кількості хворих у порівнянні з попередньою добою, проте воно не є значним.
Дані повідомляє пресслужба МОЗ.
Зазначимо, що із загальної кількості хворих 394 випадків зафіксовано серед медичних працівників, 2 242 — серед неповнолітніх.
Усього ж минулої доби в Україні зареєстровано:
- нових випадків — 23 378 (вчора — 27 851);
- госпіталізацій — 2699 (напередодні — 4219);
- летальних випадків — 115 (перш — 109);
- одужалих — 5024 (днем раніше — 6089).
Лідерство з приросту ковідних пацієнтів утримує столиця, тут за день було виявлено 2266 випадків COVID-19. Також до першої п’ятірки увійшли Львівська (2122), Одеська (2033), Хмельницька (1713) та Харківська (1609) області.
Слід наголосити, що "помаранчева" карантинна зона, що сигналізує про тривожний рівень захворюваності, поширилася практично на всі області України.
Нагадаємо, що найкращим способом протистояти коронавірусу медики, як і раніше, називають вакцинацію. "Телеграф" розповідав, як саме планують проводити імунізацію населення у 2022 році. Вже є план, який бажають виконати до кінця грудня.
Також ми писали, хто може розраховувати на отримання "тисячі Зеленського" за вакцинацію. Перелік послуг, на які можна витратити ці гроші, значно збільшився.
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