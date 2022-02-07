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В Україні скоротили терміни самоізоляції для хворих COVID-19: скільки тепер потрібно чекати

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Тепер самоізоляцію можна завершити за 5 днів Новина оновлена 07 лютого 2022, 19:34
Тепер самоізоляцію можна завершити за 5 днів

Перебувати 10 днів на під замком більше не доведеться.

В Україні, як раніше й обіцяли у Верховній Раді, скоротили терміни самоізоляції для людей, які захворіли на COVID-19.

Про це поінформувала пресслужба МОЗ.

У повідомленні зазначено, що самоізоляцію тепер можна завершити через 5 днів після отримання позитивного тесту на коронавірус або симптомів хвороби. Раніше для цього необхідно перебувати на карантині щонайменше 10 днів.

Головною умовою завершення самоізоляції є відсутність симптомів. Крім того, зазначається, що робити ПЛР-тест у такому разі необов’язково.

У МОЗ кажуть, що самоізоляцію можна завершити ще раніше, але для цього треба отримати негативний тест на коронавірус.

Як раніше говорив голова комітету з охорони здоров’я Верховної Ради Михайло Радуцький, таке рішення насамперед пов’язане з меншим інкубаційним періодом штаму "Омікрон", легшим перебігом хвороби та значною кількістю інфікованих.

Варто зазначити, що згідно з прогнозами МОЗ штам "Омікрон" незабаром витіснить з України штам "Дельта", а пік інфікування в нашій країні очікується у середині лютого.

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Теги:
#МОЗ #Коронавірус #Covid-19
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