В Україні скоротили терміни самоізоляції для хворих COVID-19: скільки тепер потрібно чекати

Перебувати 10 днів на під замком більше не доведеться.

В Україні, як раніше й обіцяли у Верховній Раді, скоротили терміни самоізоляції для людей, які захворіли на COVID-19.

Про це поінформувала пресслужба МОЗ.

У повідомленні зазначено, що самоізоляцію тепер можна завершити через 5 днів після отримання позитивного тесту на коронавірус або симптомів хвороби. Раніше для цього необхідно перебувати на карантині щонайменше 10 днів.

Головною умовою завершення самоізоляції є відсутність симптомів. Крім того, зазначається, що робити ПЛР-тест у такому разі необов’язково.

У МОЗ кажуть, що самоізоляцію можна завершити ще раніше, але для цього треба отримати негативний тест на коронавірус.

Як раніше говорив голова комітету з охорони здоров’я Верховної Ради Михайло Радуцький, таке рішення насамперед пов’язане з меншим інкубаційним періодом штаму "Омікрон", легшим перебігом хвороби та значною кількістю інфікованих.

Варто зазначити, що згідно з прогнозами МОЗ штам "Омікрон" незабаром витіснить з України штам "Дельта", а пік інфікування в нашій країні очікується у середині лютого.