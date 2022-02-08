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COVID-сертифікат після бустера: які дані потрібні, щоб отримати документ

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Бустерна доза продовжує дію сертифікату про вакцинацію
Бустерна доза продовжує дію сертифікату про вакцинацію

За оновленням документа доведеться звертатися самостійно

В Україні повним ходом йде кампанія щодо імунізації населення від коронавірусу бустерною дозою. Ця процедура допомагає не лише захистити організм від хвороби, але й продовжує дію COVID-сертифікату, що дозволяє подорожі та відвідування громадських місць.

У пресслужбі МОЗ нагадали, які дані мають бути в системі, щоб документ "оновився" після отримання людиною бустера, пише "Телеграф".

Сертифікати формуються автоматично — на основі даних, які лікарі заносять до спеціальної системи охорони здоров’я. За словами заступника голови МОЗ Марії Карчевич, деякі з документів не підвантажуються, адже при їх заповненні були допущені деякі помилки.

Щоб люди не відчували дискомфорт, при спробі "продовжити" свій сертифікат, в системі має бути коректна інформація про:

  • кількості та порядковому номері отриманої вакцини (за прикладом — "1/1");
  • причини вакцинації — "щеплення за станом здоров’я (планова)";
  • етап вакцинації — відмітка про бустер.

Ми також писали, як саме можна запросити в "Дії" документи про імунізацію після отримання бустерної дози. Якщо сертифікат так і не підвантажився навіть після відповідного запиту, варто звернутися до лікаря, у якого ви отримали щеплення. Більш детально читайте у нашому матеріалі.

Також "Телеграф" пояснював, чим відрізняються додаткове та бустерне щеплення від ковіду. Для кращої наочності усі дані внесені до інфографіки.

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Теги:
#Вакцинація #Сертифікат #Коронавірус #Бустер #Covid-19 #COVID-сертифікат
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