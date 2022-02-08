Не сумуй — перекуси: 5 дешевих продуктів для підняття настрою

В наших силах допомогти організму виробляти серотонін

Усім відомий факт, що найдоступніший спосіб підняти настрій — це поїсти. Часто вибір падає на шкідливі продукти, але ми розібралися, яка корисна їжа краще підніме рівень гормону щастя в організмі. При цьому, мова піде про дешеві продукти, а не про заморські та дорогі.

Список склав ICTV.

Вівсянка

Вівсянку краще варити, а не запарювати

Всі хоча б раз чули про користь вівсянки, але багато хто вперто продовжує її ігнорувати, і дарма, — до її складу входить триптофан, який в організмі перетворюється на серотонін. Для кращого ефекту вибирайте мінімально оброблену вівсянку (звичайну, не швидкого приготування).

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Гарбузове насіння

Для кращого ефекту варто брати не обсмажене насіння

Насіння гарбуза містить безліч цінних жирів, неймовірно корисних для організму. Крім того є там і триптофан, без якого неможливий синтез серотоніну.

Морська капуста

Морська капуста може стати інгредієнтом багатьох салатів

Нехай багато хто і не любить цей продукт, але він є цінним джерелом вітамінів групи В, які регулюють роботу надниркових залоз та виділення адреналіну, недолік якого в організмі може викликати дратівливість, поганий настрій та втому.

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Банан

Банани підвищують настрій вже одним своїм виглядом

Ці жовті плоди містять вітаміни А, В6, С, фосфор, залізо, калій і той самий триптофан, так необхідний для гарного настрою. А ще банани просто смачні.

Чорний шоколад

Усі хоч раз чули про користь чорного шоколаду

Гіркий шоколад містить теобромін, який підвищує вироблення ендорфінів. Але не варто поїдати його плитками, для ефекту досить регулярно з’їдати по шматочку.

Нагадаємо, раніше нутріціолог Галина Похмурська розповіла "Телеграфу", які продукти обов’язково мають бути в раціоні взимку.