Рус

Не сумуй — перекуси: 5 дешевих продуктів для підняття настрою

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
51
Розібралися, що можна з’їсти, аби покращити настрій
Розібралися, що можна з’їсти, аби покращити настрій

В наших силах допомогти організму виробляти серотонін

Усім відомий факт, що найдоступніший спосіб підняти настрій — це поїсти. Часто вибір падає на шкідливі продукти, але ми розібралися, яка корисна їжа краще підніме рівень гормону щастя в організмі. При цьому, мова піде про дешеві продукти, а не про заморські та дорогі.

Список склав ICTV.

Вівсянка

Вівсянку краще варити, а не запарювати
Вівсянку краще варити, а не запарювати

Всі хоча б раз чули про користь вівсянки, але багато хто вперто продовжує її ігнорувати, і дарма, — до її складу входить триптофан, який в організмі перетворюється на серотонін. Для кращого ефекту вибирайте мінімально оброблену вівсянку (звичайну, не швидкого приготування).

Гарбузове насіння

Для кращого ефекту варто брати не обсмажене насіння
Для кращого ефекту варто брати не обсмажене насіння

Насіння гарбуза містить безліч цінних жирів, неймовірно корисних для організму. Крім того є там і триптофан, без якого неможливий синтез серотоніну.

Морська капуста

Морська капуста може стати інгредієнтом багатьох салатів
Морська капуста може стати інгредієнтом багатьох салатів

Нехай багато хто і не любить цей продукт, але він є цінним джерелом вітамінів групи В, які регулюють роботу надниркових залоз та виділення адреналіну, недолік якого в організмі може викликати дратівливість, поганий настрій та втому.

Банан

Банани підвищують настрій вже одним своїм виглядом
Банани підвищують настрій вже одним своїм виглядом

Ці жовті плоди містять вітаміни А, В6, С, фосфор, залізо, калій і той самий триптофан, так необхідний для гарного настрою. А ще банани просто смачні.

Чорний шоколад

Усі хоч раз чули про користь чорного шоколаду
Усі хоч раз чули про користь чорного шоколаду

Гіркий шоколад містить теобромін, який підвищує вироблення ендорфінів. Але не варто поїдати його плитками, для ефекту досить регулярно з’їдати по шматочку.

Нагадаємо, раніше нутріціолог Галина Похмурська розповіла "Телеграфу", які продукти обов’язково мають бути в раціоні взимку.

Info Icon

Важливо: будь-яка інформація медичної тематики, розміщена на сайті Телеграф, носить інформаційний характер і не являється рекомендацією.
Застосування будь-яких медичних препаратів повинно бути узгоджене з лікарем.

Теги:
#Харчування #Продукти
Ключові новини дня
Україна
Підсумки дня 7 лютого: затримання "слуги народу", напад на помічника Венедиктової
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ключові новини дня
Підсумки дня 7 лютого: затримання "слуги народу", напад на помічника Венедиктової
Дата публікації
Категорія
Борщ теж опинився у списку
У Кабміні вирішили просувати вареники, галушки та борщ у всьому світі
Дата публікації
Категорія
Жанна Шарова була тяжко поранена під час стрілянини у Дніпрі
Видалили півтора метри кишки і відкачали літри крові: лікарі про стан пораненої "дніпровським стрільцем" дівчини
Дата публікації
Категорія
Тепер самоізоляцію можна завершити за 5 днів
В Україні скоротили терміни самоізоляції для хворих COVID-19: скільки тепер потрібно чекати
Дата публікації
Категорія
Олімпійські ігри у Пекіні
"Маски-шоу" Росії та безмедальний біатлон: результати 3-го ігрового дня на Олімпіаді-2022