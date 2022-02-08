Метод "4-7-8": як швидко та ефективно заснути за кілька хвилин

Відійти до сну допоможе пара дихальних вправ

Часом навіть після важкого дня людині не вдається заснути. Дивитися в стелю чи безглуздо лежати без сну — не найкращий варіант для нашого здоров’я, тому можна скористатися спеціальною дихальною гімнастикою.

Її розробив доктор медицини з Університету Гарварда Ендрю Вейл, повідомляє "Телеграф".

Комплекс вправ має назву "4-7-8" і заснований на декількох простих діях, які варто повторювати з різною частотою. Його суть полягає в тому, щоб взяти під контроль власне дихання, а заразом — і емоційний стан.

Як заснути, використовуючи метод "4-7-8"

Виконувати вправи можна в будь-якому положенні, але почати "знайомство" краще сидячи. Випряміть спину, а ступнями торкайтеся поверхні підлоги або ліжка (залежно від вашої пози). Прикладіть кінчик язика до піднебіння відразу за верхніми передніми зубами і утримуйте його протягом усього комплексу вправ. Дихати доведеться "навколо" язика, навіть якщо це здасться незручним. Повністю вдихніть крізь рот. Бажано видати характерний свистячий звук. Закрийте рота, потім тихо вдихнувши носом. Порахуйте подумки до чотирьох. Затримайте дихання, рахуючи до семи. Повністю видихніть через рот усе ще зі свистом. При цьому рахувати слід до восьми. Такий цикл "4-7-8" слід повторити ще тричі, щоб загалом вправу було зроблено чотири рази.

Фахівець зазначає, що час, витрачений на один цикл, не регулюється. Однак, якщо вам важко надовго затримувати дихання, ви можете прискоритися в підрахунку. Зверніть увагу, що це стосується всіх трьох етапів вправи.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав, якнайшвидше заснути за допомогою спеціального "військового" методу. Він полягає у необхідності поступово напружити, а потім розслабити м’язи обличчя.