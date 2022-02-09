Що станеться з вашим тілом, якщо з’їдати один банан щодня
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Банани ідеальна їжа на сніданок, як перекушування опівдні або до і після занять спортом.
Банани — дуже корисний фрукт, який багатий не тільки на вітаміни B6 і C, клітковиною, харчовими волокнами і марганцем, але й не містить жирів, холестерину та натрію, що дуже позитивно впливає на стан здоров’я. Що буде з організмом, якщо кожен день є банани?
Дієтолог Громадського центру здоров’я Тіон-г-Бару Пеггі Тан розповіла, чому варто почати їсти банани і в чому їхня користь.
Джерело вітаміну B6
Вітамін B6 з бананів легко засвоюється організмом і допомагає організму:
- виробляти еритроцити,
- метаболізувати вуглеводи та жири, перетворюючи їх на енергію,
- метаболізувати амінокислоти,
- видалити небажані хімічні речовини з печінки та нирок,
- зберегти здорову нервову систему.
Цінне джерело вітаміну С
Один банан містить близько 10% щоденних потреб у вітаміні С, який допомагає:
- захистити свій організм від пошкодження клітин та тканин,
- краще засвоювати залізо,
- виробляти колаген,
- підтримувати здоров’я мозку, виробляючи серотонін.
Корисний для шкіри
Один банан середнього розміру забезпечує приблизно 13% ваших щоденних потреб у марганці, який допомагає організму виробляти колаген та захищає шкіру та інші клітини від пошкодження.
Джерело калію
Калій, якого в одному банані міститься близько 10% щоденних потреб, корисний для здоров’я серця та артеріального тиску. Калій допомагає вашому тілу підтримувати здорове серце та кров’яний тиск.
Покращують травлення та допомагають упоратися з проблемами шлунково-кишкового тракту
Розчинна клітковина, якій у банані близько 10-12% ваших щоденних потреб, допомагає організму контролювати рівень цукру в крові та позбавлятися жирних речовин, таких як холестерин. А нерозчинна клітковина допомагає зберегти кишківник здоровим та захистити його від шкідливих бактерій.
Наповнюють енергією
Банани містять три природні цукри — сахарозу, фруктозу та глюкозу — і є джерелом енергії без жиру та холестерину.
Раніше "Телеграф" повідомляв, який продукт добре впливає на сон і допомагає у регуляції цукру в крові.
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