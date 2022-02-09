Що станеться з вашим тілом, якщо з’їдати один банан щодня

Банани ідеальна їжа на сніданок, як перекушування опівдні або до і після занять спортом.

Банани — дуже корисний фрукт, який багатий не тільки на вітаміни B6 і C, клітковиною, харчовими волокнами і марганцем, але й не містить жирів, холестерину та натрію, що дуже позитивно впливає на стан здоров’я. Що буде з організмом, якщо кожен день є банани?

Дієтолог Громадського центру здоров’я Тіон-г-Бару Пеггі Тан розповіла, чому варто почати їсти банани і в чому їхня користь.

Джерело вітаміну B6

Вітамін B6 з бананів легко засвоюється організмом і допомагає організму:

виробляти еритроцити,

метаболізувати вуглеводи та жири, перетворюючи їх на енергію,

метаболізувати амінокислоти,

видалити небажані хімічні речовини з печінки та нирок,

зберегти здорову нервову систему.

В одному банані середнього розміру є близько чверті щоденних потреб у вітаміні B6.

Цінне джерело вітаміну С

Один банан містить близько 10% щоденних потреб у вітаміні С, який допомагає:

захистити свій організм від пошкодження клітин та тканин,

краще засвоювати залізо,

виробляти колаген,

підтримувати здоров’я мозку, виробляючи серотонін.

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Корисний для шкіри

Один банан середнього розміру забезпечує приблизно 13% ваших щоденних потреб у марганці, який допомагає організму виробляти колаген та захищає шкіру та інші клітини від пошкодження.

Джерело калію

Калій, якого в одному банані міститься близько 10% щоденних потреб, корисний для здоров’я серця та артеріального тиску. Калій допомагає вашому тілу підтримувати здорове серце та кров’яний тиск.

Покращують травлення та допомагають упоратися з проблемами шлунково-кишкового тракту

Розчинна клітковина, якій у банані близько 10-12% ваших щоденних потреб, допомагає організму контролювати рівень цукру в крові та позбавлятися жирних речовин, таких як холестерин. А нерозчинна клітковина допомагає зберегти кишківник здоровим та захистити його від шкідливих бактерій.

Банани можуть допомогти вам впоратися зі шлунково-кишковими проблемами, такими як: запор, виразки шлунка та печія

Наповнюють енергією

Банани містять три природні цукри — сахарозу, фруктозу та глюкозу — і є джерелом енергії без жиру та холестерину.

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