Як мед впливає на організм, якщо їсти його щодня

"Чарівна пігулка" для підтримки життя і здоров'я

Кожен з нас завжди перебуває у пошуку того самого ідеального продукту, який, окрім приємного смаку, може принести надзвичайно велику користь для нашого організму. Саме цією смачною "пігулкою" може стати мед.

Мед — це чудовий антиоксидант, завдяки вживанню якого відбувається чистка організму від токсинів, а це сприятливо впливає на стан нашої шкіри, — пише "Бартнік".

Які ж ще секрети ховає в собі цей продукт, "Телеграф" розповість нижче.

Допоможе у схудненні

Під час схуднення зазвичай з раціону виключають абсолютно сі солодощі, проте мед їсти дозволяється, адже цукор, який в ньому міститься, кардинально відрізняється від того, який "сидить" у шоколадках. Завдяки меду відбувається прискорення метаболізму,а це дуже сильно впливає на швидке зменшення кілограмів.

Врегулює рівень холестерину

У меді взагалі немає холестерину. А от вітамінів та мікроелементів — хоч відбавляй. Саме вони при щоденному вживанні цього корисного продукту впливають на нормалізацію рівня антиоксидантних сполук в організмі, які, своєю чергою, борються з високим рівнем холестерину.

Зробить серце здоровішим

Згідно багатьох досліджень, антиоксиданти, які містяться в меді, запобігають звуженню артерій. Залежно від того, де артерії звузилися, може розвинутись серцева недостатність, погіршитись пам'ять та з'явитися головний біль. Щоб цього уникнути, достатньо кожного дня випивати по одній склянці води із ложкою меду.

Стане на вашу сторону у боротьбі зі стресом

Однією з чарівних властивостей меду є боротьба зі стресом та відновлення антиоксидантного захисту організму, що в подальшому дуже сприятливо впливає на пам'ять. Окрім цього, "медовий кальцій", легко засвоюється мозком, тим самими покращуючи його роботу.

Покращить сон

Цукор, який міститься в меді, здатен підвищувати рівень інсуліну в крові та звільняти серотонін. Наш організм перетворює серотонін на мелатонін — це гормон, який сприяє швидкому засинанню.

Укріпить здоров'я

Мед вважається потужним антисептиком, тому уранці на голодний шлунок радять з'їдати одну ложечку цього корисного продукту, адже це допоможе уникнути виникнення захворювань у шлунково-кишковому тракті. Окрім цього, коли мед проходить по шлунку, він знищує погані бактерії та навіть загоює рани на слизовій.

Зніме напругу і втому

Для багатьох це мож виявитися дивним, проте мед дійсно допомагає заспокоїти нерви та зняти зайву напругу, тому що його склад входить глюкоза — необхідна складова нейронів. Вона швидко всмоктується в кров і сприяє розслабленню, зниженню судом та навіть лікуванню певних психологічних розладів.

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