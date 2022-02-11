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Все дуже просто: експерт зі сну відкрив лайфхак, як заснути швидше

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Замість грілки можна використати ванну або просто попарити ноги Новина оновлена 11 лютого 2022, 21:15
Замість грілки можна використати ванну або просто попарити ноги

Якщо Ви з тих людей, хто довго крутиться у ліжку, цей спосіб може Вам допомогти

Сон — невід’ємна і дуже важлива частина життя будь-якої людини, і тому дуже важливо для гарного настрою та самопочуття добре висипатися. Деякі роблять спеціальні дихальні вправи, але є інші способи.

Про одного з них експерт зі сну, співзасновник Beingwell Джеймс Вілсон розповів The Sun, повідомляє "Телеграф".

За його словами, незадовго до сну можна наповнити грілку теплою водою і покласти на неї ступні, — внутрішня температура тіла трохи підніметься, а потім опуститься, коли Ви трохи спітнієте, внаслідок чого буде простіше розслабитися і заснути.

Оптимально зігрівати ноги під час перегляду чогось "легкого" по телевізору.

При цьому не обов’язково використовувати грілку, — той же ефект буде досягнутий, якщо Ви просто приймете душ або зробите ванну для ніг перед сном.

Було проведено дослідження, в якому взяли участь 15 дорослих людей, які страждали через проблеми зі сном, і результати показали, що 40-хвилинна ванна для ніг знизила частоту їх нічних пробуджень.

Як повідомляв "Телеграф", також можна швидше заснути, якщо просто вдягнути шкарпетки на ноги перед сном, проте цей метод може й зашкодити.

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#Сон #Поради #Відпочинок
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