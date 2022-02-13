Що буде, якщо їсти часник щодня: 6 корисних властивостей рослини

Цій рослині завжди приписували корисні властивості, але на що дійсно впливає часник, і чи варто його вживати щодня.

Про чудодійні властивості часнику люди знали давно, його використовували у лікуванні та профілактиці хвороб, вважалося, що часник захищає навіть від чуми, адже чумні лікарі завжди мали із собою зв’язку часнику. Часник має ще багато корисних властивостей, про які ви можете і не знати. Лікар-дієтолог, генеральний директор клініки "Преміум Естетікс", Наталія Григор’єва поділилася з видавництвом Marieclaire, чому часник має стати обов’язковим продуктом у щоденному раціоні людини.

Простудні захворювання менше вас турбуватимуть

Речовина, що міститься в часнику — аліцин (він надає продукту специфічний запах), має противірусні властивості, які доведені багатьма дослідженнями. Алліцин у складі часнику допомагає зміцнити імунітет, стимулюючи синтез Т-лімфоцитів (Т-кілерів), які беруть участь у боротьбі з вірусами та іншими чужорідними агентами.

Варто відзначити, що для дослідження використовували не сам часник, а його екстракти, в яких міститься різна кількість аліцину, тому не можна сказати однозначно, скільки потрібно їсти часнику для зміцнення імунної системи. Кількість вживання продукту також залежить і від індивідуальних особливостей організму, але експерти стверджують, що 1-2 зубчики на день для людини буде цілком достатньо. Існують також добавки, в яких міститься ферментований екстракт часнику, в середньому в таких БАДах використовується 800 мг екстракту часнику і близько 1,2 мг самого аліцину, добова доза якого не нормується.

На замітку: аліцину виділяється більше, якщо часник подрібнити. Щоб отримати максимальну користь від часнику, пропустіть через прес, або роздавіть ножем і подрібніть.

Поліпшиться стан порожнини рота

Часник допомагає знизити ризик запальних захворювань ясен або допоможе впоратися з наявним. У часнику містяться фітонциди, які мають гарні антибактеріальні властивості. Вони борються із причинами періодонтитів — патогенними мікроорганізмами.

Алергія буде рідше вас турбувати

Етилацетат – ще один корисний елемент у складі часнику, може знижувати виділення білків гістамінів, які утворюються, якщо організм проникає алерген. Ця властивість часнику стане дуже корисною для людей, які страждають від сезонної алергії. Часник варто вживати і тоді, коли алергія проявила свої перші симптоми, етилацетат допоможе знизити інтенсивність її протікання.

Допоможе забути про молочницю

Багато жінок стикалися з кандидозом, захворювання не з приємних. Часник допоможе стримувати кількість патогенної флори, яка є причиною виникнення молочниці. Дріжджові грибки погано переносять вплив летких фітонцидів, що виділяються у подрібненому часнику. Ці мікроелементи також здатні гальмувати розвиток інших мікробів і бактерій. Якщо ви зіткнулися з факторами, які можуть викликати кандидоз — зміна раціону, зміна часових поясів або клімату, стресом, то обов’язково включіть часник у щоденний раціон.

Подарує молодість

Алліцин, про який ми вже згадували у цій статті, також є дуже потужним природним антиоксидантом. Однією з причин старіння є дія вільних радикалів кисню на клітини нашого тіла. Якщо ваш раціон буде включати достатню кількість антиоксидантів, це допоможе вашій шкірі довше зберегти гладкість і пружність.

Помічник для печінки

Печінка відповідає за виведення токсинів з організму, саме в цьому органі шкідливі речовини переробляються та знешкоджуються. Часник має у своєму складі елементи, які допомагають печінці виробляти більше ферментів, полегшуючи процес детоксикації.

Раніше "Телеграф" писав про те, що буде якщо їсти огірки щодня.