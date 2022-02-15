Названа їжа, яка "зістарить" вас на 10 років

Зміна цих щоденних харчових звичок надасть довгостроковий вплив на ваше здоров’я

Чи знаєте ви, що те, що ви їсте і п’єте, може забрати у вас роки життя? Насправді деякі види їжі можуть фактично збільшити швидкість старіння ваших клітин, в той час, як інші містять потужні антиоксиданти, які можуть допомогти уповільнити процес старіння.

Про це пише eatthis.com.

Мало того, що їжа відіграє важливу роль у процесі старіння, але дослідження, проведені за останні кілька років, також показали, що мікробіом кишківника має вирішальне значення для зміцнення нашої імунної системи з віком, допомагаючи запобігти віковим захворюванням.

Дієтологи розповіли про найгірші харчові звички, від яких слід відмовитися, щоб залишатися молодими якомога довше.

1. Вживання оброблених харчових продуктів

Вживання надто великої кількості обробленої їжі – одна з найпоширеніших, але шкідливих харчових звичок, які пришвидшують процес старіння. Це в основному пов’язано з тим, що ці типи продуктів, які зазвичай багаті на рафіновані вуглеводи, доданим цукром і небезпечними жирами, як відомо, містять КПГ (кінцеві продукти глікування).

Читайте також: Категорія Здоров'я Топ-10 продуктів, які можуть зменшити ризик серцевих захворювань Щоб ваше серце не "бешкетувало" потрібно ретельно вибирати те, що ви їсте.

Вони завдають шкоди здоров’ю кишківника, старять шкіру, а також сприяють підвищеному ризику вікових захворювань, таких як хвороба Альцгеймера.

2. Недостатнє споживання клітковини

Ще одним важливим компонентом здорового старіння є включення до щоденного раціону достатньої кількості клітковини, яка може надходити з таких продуктів, як овес, боби, яблука, груші, мигдаль і насіння.

Щоденне споживання клітковини має вирішальне значення, оскільки вона не тільки підтримує здорове травлення, але й допомагає знизити рівень холестерину, контролювати вагу і навіть допомагає запобігти діабету та серцево-судинним захворюванням. Щоб збільшити споживання клітковини, спробуйте їсти вівсянку на сніданок або додавати боби в обід.

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3. Вживання надто великої кількості доданого цукру

Споживання занадто великої кількості доданого цукру не тільки старить вас, збільшуючи ризик певних захворювань, але також пов’язане з поганим здоров’ям шкіри.

"Дієта з високим вмістом цукру може викликати стрибки рівня цукру в крові й призвести до резистентності до інсуліну, яка пов’язана з діабетом, серцевими захворюваннями та інсультом", — каже дієтолог Джанет Коулман. Також природний процес глікування руйнує колаген у шкірі та робить колір обличчя більш тьмяним.

4. Не включаєте пребіотики

Підтримка здорового кишківника — одна із найкращих способів уповільнити процес старіння, тому щоденне вживання продуктів, багатих на пребіотики, може допомогти.

Пребіотики є паливом для корисних бактерій у нашому кишківнику, тому коли ми щодня їмо продукти, багаті на пребіотики, ми покращуємо здоров’я нашого кишківника. Це важливо, тому що хороше здоров’я кишківника пов’язане з сильнішою імунною відповіддю, що знижує можливість піддатися хворобі; зменшити запалення, яке може запобігти болю; та підтримувати настрій, який може запобігти тривозі та депресії.

Деякі продукти, що багаті на пребіотики: овес, квасоля, бобові, шпинат, чорниця, спаржа, яблука, часник.

Який спосіб життя веде кожен, також має велике значення для "терміну" життя. Раніше "Телеграф" писав про найкращі харчові звички найбільш довгоживучих людей у світі.