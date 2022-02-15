З’їв і заснув: п’ять продуктів, які допоможуть швидше відійти до сну

Професіонали не рекомендують надто налягати на їжу вночі

Проблеми із засипанням нерідко виникають у людей різного віку. Іноді їх подолати не допомагають ні прості способи носіння носків, ні різна дихальна гімнастика. Зате можна спробувати спонукати організм до засипання за допомогою їжі.

"Телеграф" розповість, які продукти, на думку доктора медицини Стенфордського університету США Алекса Димитріу, можна вживати, щоб швидше заснути.

За словами фахівця, деяка їжа багатша на різні мікроелементи. До списку компонентів, що стимулюють швидкий відхід до сну, Димитріу відносить калій, залізо, кальцій та магній.

Існує чимало продуктів, у яких вони містяться, але лікар виділяє п’ять основних.

Темний шоколад. Ідеальний варіант для любителів солодощів. Хоча в цьому випадку увагу краще звернути на гіркіші ласощі. Вживання шоколаду допоможе виробити серотонін, що, своєю чергою, розслабить організм.

Ідеальний варіант для любителів солодощів. Хоча в цьому випадку увагу краще звернути на гіркіші ласощі. Вживання шоколаду допоможе виробити серотонін, що, своєю чергою, розслабить організм. Вишні. Якщо регулярно вживати ці ягоди, можна нормалізувати свій цикл сну. У вишнях міститься багато речовин, що стимулюють вироблення мелатоніну в організмі.

Якщо регулярно вживати ці ягоди, можна нормалізувати свій цикл сну. У вишнях міститься багато речовин, що стимулюють вироблення мелатоніну в організмі. Горіхи. Найкраще вибирати грецькі. Їх можна їсти і окремо, і як частину свіжого салату чи пластівців.

Найкраще вибирати грецькі. Їх можна їсти і окремо, і як частину свіжого салату чи пластівців. Чай із ромашки. У цьому напої багато флавоноїдних сполук, які позитивно впливають на якість нашого сну. Незважаючи на специфічний смак ромашкового чаю, йому варто дати шанс.

У цьому напої багато флавоноїдних сполук, які позитивно впливають на якість нашого сну. Незважаючи на специфічний смак ромашкового чаю, йому варто дати шанс. Мигдаль. У цьому продукті міститься досить магнію, що впливає стабілізацію серцевого ритму. До того ж споживання такого горіха допомагає розслабленню м’язів.

Якщо ж "піймати" сон не допомагають навіть продукти, можна спробувати використати перевірений армійський метод. З його допомогою багато солдатів по всьому світу засинають лише за кілька хвилин.

Також "Телеграф" писав, що робити, якщо при засипанні підрахунок овечок більше не є ефективним.