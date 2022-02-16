Що буде з вашим організмом, якщо на ніч з’їдати шматочок шоколаду

Користь шоколаду підтверджує навіть наука.

Шоколад на ніч допоможе схуднути! І це правда, а не просто бажання багатьох дівчат, особливо тих, хто відмовляється від солодкого через дієти. Так що спокійно разом із правилом "снідати вівсянкою", можна застосовувати правило "шматочок шоколаду на ніч". Проте варто пам’ятати, що йдеться про темний шоколад, що містить понад 70% какао.

Такий шоколад містить корисні жири і багатий на корисні сполуки, такі як антиоксиданти, і шматочок шоколаду на ніч буде тільки на користь, повідомляє видання eatthis. Що ж буде з організмом, якщо дозволяти собі на ніч шматочок шоколадки?

Читайте також: Категорія Здоров'я Що буде, якщо їсти часник щодня: 6 корисних властивостей рослини Цій рослині завжди приписували корисні властивості, але на що дійсно впливає часник, і чи варто його вживати щодня.

Запобігання збільшенню ваги

Антиоксидант флаванол, який міститься в какао, запобігає набору зайвої ваги, що доведено багатьма дослідженнями. Щоб отримати велику користь від флаванолів, потрібно вибирати чорний шоколад. Головне пам’ятати, що надто великі порції збільшують вагу, тому не варто переборщувати.

Позбавляє почуття напруги

З’єднання у шоколаді знижують рівень стресу. 40 г шоколаду кожен день протягом приблизно двох тижнів може допомогти вам розслабитися шляхом зниження рівня гормонів стресу, таких як кортизол. Щоб отримати всі переваги користі шоколаду, вам потрібно лише з’їдати половину плитки шоколадки.

Зниження ризику хронічних захворювань

Споживання шоколаду пов’язане зі зниженням ризику ішемічної хвороби серця, інсульту і діабету, що пов’язане з великою кількістю у шоколаді флаванолів, які можуть забезпечувати кардіометаболічний захист серця, завдяки своєму антигіпертензивному, антитромбоцитарному (що перешкоджає згортанню крові), антиоксидантному та протизапальному.

Здоров’я травної системи

Поліфеноли какао у темному шоколаді сприяють зростанню протизапальних бактерій у мікробіоті.

Читайте також: Категорія Здоров'я Що станеться з вашим тілом, якщо з’їдати один банан щодня Банани ідеальна їжа на сніданок, як перекушування опівдні або до і після занять спортом.

Можливість блокувати запалення

Коли ваше тіло стає хронічно запаленим, ви можете мати проблеми зі здоров’ям на клітинному рівні. А вживання темного шоколаду в помірних кількостях може допомогти запобігти та відновити пошкодження клітин, спричинене запаленням.

Раніше Телеграф розповідав про продукти, які зможуть знизити ризик серцевих захворювань.