Лікарі пояснили, чому коронавірусом не заражаються цілими сім’ями
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Які фактори впливають на те, що не всі члени сім’ї можуть хворіти на коронавірус разом.
Під час нової хвилі коронавірусу, люди, як і попередні 2 роки, цікавляться, чому не всі хворіють на вірус. Чому деякі, заражаються по кілька разів, а хтось, проживаючи разом із хворим, не має жодних ознак коронавірусу та отримує негативні ПЛР-тести, пояснили лікарі виданню woman.ru.
Є багато факторів, які впливають на перебіг хвороби. Перше, не всі знають, що раніше вони вже перехворіли на вірус і мають антитіла до нього. Молоді, міцні організми можуть безсимптомно переносити захворювання, тому люди і не думають здавати тести на COVID-19.
Лікар-інфекціоніст Галина Гольцман пояснює, що люди, які нібито не заражаються, швидше за все, раніше перенесли хворобу безсимптомно і мають високий рівень антитіл. Останнім часом, коли штам "омікрон" активно поширився у всіх країнах світу, це стало найбільш помітно: людина може зламати ногу, катаючись на велосипеді, а у прийомному відділенні лікарні тест на коронавірус може виявити "омікрон", при цьому людина може не відчувати жодних нездужань.
Другою причиною є те, що носій інфекції може не передавати її оточуючим. Таке можливо, якщо організм хворого виділяє незначну кількість вірусу, при якому коронавірус не може глибоко проникнути в організм інших людей.
Цей фактор працює і навпаки, коли організм інфікованої людини виробляє і виділяє настільки багато вірусу, що стає суперрозповсюджувачем, здатним заражати всіх довкола.
Варто згадати й перший фактор, коли людина не знає, що хворіє, вона може спокійно жити навіть не знаючи, що є переносником вірусу.
Алерголог Володимир Болібок каже, що в більшості випадків, коли людина хворіє на коронавірус, спрацьовує імунна система, і хворий може не відчути жодних симптомів.
Третім фактором, який впливає на те, чи захворіють усі члени однієї родини коронавірусом, є вроджені генетичні особливості. Не всі люди мають сприйнятливість до респіраторних вірусів.
Одне з досліджень британських учених говорить, що внутрішньоклітинний захист людей, несприйнятливий до ГВРЗ, дозволив сформувати природний імунітет до вірусу COVID-19, або ж знизити тяжкість перебігу хвороби.
Також є фактор, який прямо пропорційно залежить від вашого способу життя. Люди, які схильні до стресу, харчуються неправильно або ж зловживають алкоголем, мають слабкий імунітет, і більше схильні до зараження, у порівнянні з тими, хто веде здоровий образ життя.
У такому разі уникнути ризику зараження допоможе дотримання всіх правил соціальної дистанції, носіння масок, дезінфекція рук і провітрювання приміщень.
Раніше "Телеграф" писав про продукти, які допоможуть зміцнити ваш імунітет.
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