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Лікарі пояснили, чому коронавірусом не заражаються цілими сім’ями

Автор
Анастасія Мірошник
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Не всі члени сім’ї можуть захворіти на коронавірус одночасно
Не всі члени сім’ї можуть захворіти на коронавірус одночасно

Які фактори впливають на те, що не всі члени сім’ї можуть хворіти на коронавірус разом.

Під час нової хвилі коронавірусу, люди, як і попередні 2 роки, цікавляться, чому не всі хворіють на вірус. Чому деякі, заражаються по кілька разів, а хтось, проживаючи разом із хворим, не має жодних ознак коронавірусу та отримує негативні ПЛР-тести, пояснили лікарі виданню woman.ru.

Є багато факторів, які впливають на перебіг хвороби. Перше, не всі знають, що раніше вони вже перехворіли на вірус і мають антитіла до нього. Молоді, міцні організми можуть безсимптомно переносити захворювання, тому люди і не думають здавати тести на COVID-19.

Лікар-інфекціоніст Галина Гольцман пояснює, що люди, які нібито не заражаються, швидше за все, раніше перенесли хворобу безсимптомно і мають високий рівень антитіл. Останнім часом, коли штам "омікрон" активно поширився у всіх країнах світу, це стало найбільш помітно: людина може зламати ногу, катаючись на велосипеді, а у прийомному відділенні лікарні тест на коронавірус може виявити "омікрон", при цьому людина може не відчувати жодних нездужань.

Другою причиною є те, що носій інфекції може не передавати її оточуючим. Таке можливо, якщо організм хворого виділяє незначну кількість вірусу, при якому коронавірус не може глибоко проникнути в організм інших людей.

Цей фактор працює і навпаки, коли організм інфікованої людини виробляє і виділяє настільки багато вірусу, що стає суперрозповсюджувачем, здатним заражати всіх довкола.

Варто згадати й перший фактор, коли людина не знає, що хворіє, вона може спокійно жити навіть не знаючи, що є переносником вірусу.

Алерголог Володимир Болібок каже, що в більшості випадків, коли людина хворіє на коронавірус, спрацьовує імунна система, і хворий може не відчути жодних симптомів.

Третім фактором, який впливає на те, чи захворіють усі члени однієї родини коронавірусом, є вроджені генетичні особливості. Не всі люди мають сприйнятливість до респіраторних вірусів.

Одне з досліджень британських учених говорить, що внутрішньоклітинний захист людей, несприйнятливий до ГВРЗ, дозволив сформувати природний імунітет до вірусу COVID-19, або ж знизити тяжкість перебігу хвороби.

Також є фактор, який прямо пропорційно залежить від вашого способу життя. Люди, які схильні до стресу, харчуються неправильно або ж зловживають алкоголем, мають слабкий імунітет, і більше схильні до зараження, у порівнянні з тими, хто веде здоровий образ життя.

У такому разі уникнути ризику зараження допоможе дотримання всіх правил соціальної дистанції, носіння масок, дезінфекція рук і провітрювання приміщень.

Раніше "Телеграф" писав про продукти, які допоможуть зміцнити ваш імунітет.

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Теги:
#Здоров'я #Медицина #Коронавірус
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