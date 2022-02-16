Що додавати в гречку на сніданок, щоб отримати від неї максимум користі

Гречку корисно поєднувати з овочами, наприклад, з капустами: морською, броколі та квашеною білокачанною.

Неймовірно корисним сніданком є не лише вівсянка, про користь якої ми писали раніше, а й гречка. Однак попри всі свої переваги, гречана крупа не містить усіх незамінних амінокислот, тому її потрібно обов’язково "розбавляти" іншими продуктами.

Дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Інстаграм розповіла, що гречану кашу корисно доповнювати та збагачувати тваринним білком, адже така комбінація виходить більш повноцінною за своїм складом. І таких варіантів дуже багато.

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Також дієтолог зазначає, що вода, в якій вариться гречка, вбирає всі корисні речовини цієї крупи, тому при варінні каші варто правильно розраховувати кількість води, щоб її не зливати. Ідеальні пропорції: 1:2,5 (1 частина гречки та 2,5 частини води).

З чим поєднувати гречку:

Помідори та сир. Зваріть гречану кашу, наріжте невеликими кубиками помідори і сир фета, а за бажання можна розбавити смак і оливками — так смак вийде схожим на грецький салат, але більш ситний.

Зваріть гречану кашу, наріжте невеликими кубиками помідори і сир фета, а за бажання можна розбавити смак і оливками — так смак вийде схожим на грецький салат, але більш ситний. Гриби . Різотто із гречки з грибами сподобається навіть гурманам. З урахуванням того, що гречка та гриби готуються швидко — цей рецепт врятує, коли хочеться чогось смачного, а часу в обріз.

. Різотто із гречки з грибами сподобається навіть гурманам. З урахуванням того, що гречка та гриби готуються швидко — цей рецепт врятує, коли хочеться чогось смачного, а часу в обріз. Фрукти, рукола та волоські горіхи. Зваріть трохи гречки і приготуйте салат з додаванням персиків, чорниці, гранату, руколи та волоських горіхів. Такий освіжаючий салат може підійти для перекусу.

Зваріть трохи гречки і приготуйте салат з додаванням персиків, чорниці, гранату, руколи та волоських горіхів. Такий освіжаючий салат може підійти для перекусу. Гарбуз, нут та куркума. Гарбуз, нут, куркума і гречка — так виглядає найнезвичайніше рагу, яке неймовірно корисне і поживне. Така страва позитивно позначиться і на імунній системі, а смакові рецептори безперечно будуть вам вдячні.

Який спосіб життя веде кожен, також має велике значення для терміну життя. Раніше "Телеграф" писав про найкращі харчові звички найбільш довгоживучих людей у світі.