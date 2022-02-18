Новий варіант "Омікрону" дістався України: чим він небезпечний
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Новий штам вважають ще більш заразним за попередні
В Україні фіксують перші випадки ще одного варіанту мутованого коронавірусного штаму під назвою "Омікрон", який викликає певні побоювання серед медиків.
Про те, що серед українців вже є пацієнти, захворілі на BA.2, повідомив міністр та головний санітарний лікар Ігор Кузін під час ефіру, оприлюдненого на сторінці Міністерства здоров'я України в соцмережі.
За словами фахівця відомо, що на території української держави вже виявили варіанти штаму "Омікрон" BA.1 та BA.2. Наразі це лише поодинокі випадки, проте саме другий підтип мутованого ковіду викликає у медиків певні занепокоєння через сильну заразність.
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"Ми зараз не фіксуємо його масово, це в більшості випадки зараження людей, які повернулися з-за кордону", – заявив Кузін.
Також головний лікар країни наголосив, що саме варіант BA.2 особливий тим, що не має певного генетичного маркера, який науковці використовували, аби відрізняти варіант BA.1 від "Дельти". Згідно з наявними фактами на основі великої кількості досліджень, BA.2 більш заразний, аніж BA.1.
Нова симптоматика:
- запалення або тріскання губ,
- висипка або запалені ділянки на пальцях ніг,
- суха шкіра або висипка в області шиї, на грудях та інших ділянках шкіри, куди потрапляють сонячні промені,
- висипка, подібна на пітницю на руках або ногах,
- висипка, подібна на кропивницю,
- болюча висипка, схожа на обмороження шкіри,
- свербіж.
Окрім того, лікарі наголошують, що "Омікрон" відрізняється від інших ковід-типів тим, що має найменший період інкубації — зазичай не більше трьох діб.
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Раніше "Телеграф" повідомляв, як відрізнити нову мутовану інфекцію "Омікрон" від найнебезпечнішого ковід-штаму — "Дельти".
Також нагадаємо, чому діти почали частіше хворіти "Омікроном".
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