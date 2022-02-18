Новий варіант "Омікрону" дістався України: чим він небезпечний

Новий штам вважають ще більш заразним за попередні

В Україні фіксують перші випадки ще одного варіанту мутованого коронавірусного штаму під назвою "Омікрон", який викликає певні побоювання серед медиків.

Про те, що серед українців вже є пацієнти, захворілі на BA.2, повідомив міністр та головний санітарний лікар Ігор Кузін під час ефіру, оприлюдненого на сторінці Міністерства здоров'я України в соцмережі.

За словами фахівця відомо, що на території української держави вже виявили варіанти штаму "Омікрон" BA.1 та BA.2. Наразі це лише поодинокі випадки, проте саме другий підтип мутованого ковіду викликає у медиків певні занепокоєння через сильну заразність.

"Ми зараз не фіксуємо його масово, це в більшості випадки зараження людей, які повернулися з-за кордону", – заявив Кузін.

Також головний лікар країни наголосив, що саме варіант BA.2 особливий тим, що не має певного генетичного маркера, який науковці використовували, аби відрізняти варіант BA.1 від "Дельти". Згідно з наявними фактами на основі великої кількості досліджень, BA.2 більш заразний, аніж BA.1.

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Нова симптоматика:

запалення або тріскання губ,

висипка або запалені ділянки на пальцях ніг,

суха шкіра або висипка в області шиї, на грудях та інших ділянках шкіри, куди потрапляють сонячні промені,

висипка, подібна на пітницю на руках або ногах,

висипка, подібна на кропивницю,

болюча висипка, схожа на обмороження шкіри,

свербіж.

Окрім того, лікарі наголошують, що "Омікрон" відрізняється від інших ковід-типів тим, що має найменший період інкубації — зазичай не більше трьох діб.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як відрізнити нову мутовану інфекцію "Омікрон" від найнебезпечнішого ковід-штаму — "Дельти".

Також нагадаємо, чому діти почали частіше хворіти "Омікроном".