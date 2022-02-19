Названий продукт, що запобігає старінню шкіри

Цей продукт змусить вас виглядати молодшим з кожним днем.

На жаль, на жаль, не існує певного продукту, овочів, фруктів або м’яса, який може зробити нас на десять років молодшим, ну або хоча б вдасться, проте дієти дійсно впливають на загальне самопочуття і здоров’я і навіть текстуру шкіри. Важливо стежити за тим, що ви їсте, і додавати до свого раціону продукти, які містять корисні жири, нежирні джерела білка та тонни антиоксидантів, тому що все це насичує нас зсередини. Але є одна їжа, яка переважає над іншими, це жирна риба, повідомляє видання eatthis.

Жирна риба — це неймовірно пісне джерело білка, який має багаті поживні властивості. Наприклад вона містить омега-3 жирні кислоти, які захищають від запалень та окисного стресу, що може призвести до серцевих та інших захворювань.

Як риба допомагає боротися зі старінням шкіри?

Жирні кислоти омега-3 створюють міцніший шкірний бар’єр, який захищає нас як від внутрішніх, так і від зовнішніх загроз. При постійному вживанні риби спостерігається зменшення набряків та здуття живота, зменшення висипів та зморшок.

Також жирна риба містить велику кількість білка та корисних жирів. Це спонукає тіло виробляти еластин та колаген, які ми втрачаємо з кожним роком.

Крім того, деякі жирні сорти риби багаті на селен — антиоксидант, що запобігає пошкодженню шкіри ультрафіолетовим випромінюванням, що створює шар захисту влітку.

Найкращим продуктом, що уповільнює старіння, є лосось. Він містить особливий антиоксидант, званий астаксантином, який надає рожевий відтінок шкірі.

Раніше "телеграф" розповідав, що трапиться з вашим організмом, якщо ви відмовитеся від вуглеводів. Зазначимо, що така дієта не така корисна, як здається.