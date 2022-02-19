Що буде, якщо відмовитись від шоколаду на місяць

Відмова від шоколаду на деякий час принесе багато користі для організму

Попри те, що шоколад дуже смачний і корисний, деякі його різновиди можуть негативно впливати на наше здоров’я — як з’ясовується, не всі шоколади однакові своєю корисністю.

Наприклад, темний шоколад може бути корисним для здоров’я, якщо вживати його в помірних кількостях, але інші види, такі як білий та молочний шоколад, можуть містити жир та доданий цукор, пише eatthis.com.

"Щоб отримати максимальну користь для здоров’я від какао, ви повинні вибрати темний шоколад із вмістом 70% або вище. Процентний вміст какао також каже вам про процентний вміст цукру", — пояснює дієтолог Даніель МакЕвой. Наприклад, якщо шоколад містить 50% какао, це означає, що він зроблений з 50% какао та 50% цукру та молочних продуктів.

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Ви відчуватимете менше перепадів настрою

Коли ви виключаєте цукор зі свого раціону, ви позбавляєтеся однієї з основних причин перепадів настрою та дратівливості. Цукор — це токсин, який може виснажувати енергію, а також завдавати шкоди рівню цукру в крові. Це може призвести до перепадів настрою, неконтрольованого потягу до їжі та іншої нездорової поведінки.

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Ви можете схуднути

Виключення шоколаду зі свого раціону, навіть якщо це всього на місяць, може допомогти скоротити споживання калорій та цукру, що згодом може призвести до втрати ваги.

Менше причин для печії

Шоколад — це кисла їжа, яка може спричинити або посилити симптоми печії або кислотного рефлюксу.

Ви можете краще спати

Якщо ви бавитесь шоколадом наприкінці дня, ви можете виявити, що заснути вночі може бути проблемою. Це тому, що шоколад містить кофеїн і може тримати вас у тонусі певний час, тому зменшення його кількості може допомогти вам почуватися більш розслабленими.

Ви покращите усвідомлене харчування

"Я не з чуток знаю, що вживання шоколаду — це простий спосіб утихомирити неприємні емоції. Коли я відмовилася від шоколаду на місяць, я починала правильно розпізнавати свої бажання", —каже сертифікований спеціаліст з ожиріння та метаболічного здоров’я Сільвія Гонсан-Боллі.

Ви знизите ризик неалкогольної жирової хвороби печінки

Згідно з дослідженням 2018 року, було виявлено, що дієти з високим вмістом цукру можуть піддати вас більшому ризику розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖБП — коли в печінці спостерігається надмірне накопичення жирів). Зменшуючи споживання шоколаду, ви можете допомогти знизити ризик цього захворювання, а також зменшити ризик розвитку діабету та ожиріння.

Ви знизите ризик серцево-судинних захворювань

Замінивши шоколад на більш здорові альтернативи, такі як фрукти та горіхи, можна знизити ризик смерті від серцево-судинних захворювань.

Найбільшу користь має темний шоколад, що містить понад 70% какао. Що буде з організмом, якщо дозволяти собі на ніч шматочок такого десерту – дізнайтесь у нашому матеріалі.