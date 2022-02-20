Названо 5 найкращих сніданків для спалювання жиру

Почніть свій день з великої кількості клітковини, білків та корисних жирів

Наявність занадто великої кількості вісцерального (черевного) жиру (жир, який оточує життєво важливі органи у черевній порожнині) може призвести до низки проблем зі здоров’ям – це збільшення ризику появи високого кров’яного тиску, діабету та серцево-судинних захворювань.

Про це пише eatthis.com.

"Ви не можете точково зменшити вісцеральний жир, але можете покращити свій загальний стан здоров’я за допомогою дієтичних змін, які включають споживання більшої кількості клітковини, білка і пиття достатньої кількості води, щоб уникнути зневоднення", — каже дипломований дієтолог Джанет Коулман.

Топ-5 найкращих продуктів для сніданку, які допоможуть зменшити черевний жир

1. Вівсянка

Перевага вівсянки пов’язана з високим вмістом розчинної клітковини, яка є важливою поживною речовиною для схуднення. Споживання розчинної клітковини безпосередньо пов'язане зі зменшенням жиру у нижній частині живота.

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2. Мигдаль та інші горіхи

Горіхи є відмінним джерелом рослинного білка та корисних жирів, таких як жирні кислоти омега-3, які допомагають регулювати рівень цукру в крові та рівень інсуліну, що важливо для зниження жиру на животі.

3. Фрукти

Певні фрукти, такі як полуниця та чорниця, містять флавоноїди, які, як відомо, допомагають скинути вагу. Включення фруктів у сніданок, таких як папая, гранат, зелене яблуко, ківі та апельсин, може знизити рівень холестерину та зменшити фактори ризику серцевих захворювань та інсульту.

4. Ферментовані продукти

Ферментовані продукти, такі як квашена капуста, кефір або кімчі, містять корисні бактерії, які сприяють здоров’ю кишківника. Споживання ферментованих продуктів може зменшити вісцеральний жир, особливо області живота.

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5. Лосось

Лосось — це джерело корисного жиру, яке може зменшити вісцеральний жир, тому що він містить жирні кислоти омега-3, вітамін D і залізо, а високий рівень цих поживних речовин пов’язаний з нижчим вмістом вісцерального жиру.

Раніше "Телеграф" писав, що станеться з вашим організмом, якщо ви відмовитеся від вуглеводів. Зазначимо, що така дієта не така корисна, як здається на перший погляд.